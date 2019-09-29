Fransız basınından Galatasaray yorumu

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Salı günü ise Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Fransız basını ise PSG ile oynayacak Galatasaray'ın Fenerbahçe maçını yorumladı.

Le Parisien gazetesi, Galatasaray'da sorunlar yaşandığını belirtirken ''Bu sonuç, kesinlikle PSG'nin rakibini memnun edecek bir sonuç değil. Fatih Terim'in öğrencileri sezon başından beri zorlanıyor. Son maç bunu gösterdi. Ligde 6 haftanın ardından sadece 9 puan toplayabildiler.'' sözlerini kullandı.

''AĞIR ÇEKİM PERFORMANS''

RMC Sport ise Galatasaray'ın çok ağır oynadığını kaydederken sarı kırmızılı takım için ''Ağır çekim performans'' benzetmesini kullandı.

TUCHEL'DEN GALATASARAY İTİRAFI

Öte yandan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Bordeaux'yu 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu ve "Icardi yeni iyileşti. Bu maçta 10 dakika oynatmayı düşünüyordum ama fiziksel olarak şüphelerimiz vardı. Galatasaray maçından önce risk almak istemedim" ifadelerini kullandı.