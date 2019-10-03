03 Ekim 2019 Perşembe 15:44:02 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 15:45:25
Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu
Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Türkiye Milli Takımı ve İzlanda ile oynayacakları maçın 23 kişilik kadrosunu açıkladı.
Mandanda kadroya geri dönerken; Nzonzi kadroda kendisine yer bulamadı.
İşte o isimler...
Kaleciler: Lloris, Areola, Mandanda
Defanslar: Pavard, Varane, Hernandez, Lenglet, Digne, Dubois, Kimpembe, Zouma
Orta sahalar: Kante, Tolisso, Ndombele, Matuidi, Sissoko
Forvetler: Giroud, Griezmann, Mbappe, Ben Yedder, Coman, Ikone, Lemar
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