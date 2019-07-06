  • Bist 100
    100.065
  • Dolar
    5,6268
  • Euro
    6,3158
  • Altın
    253,1034
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
BM'ye 'çocukları savaştırmayı bırakma' sözü veren YPG/PKK bir çocuğu kaçırdı BM'ye 'çocukları savaştırmayı bırakma' sözü veren YPG/PKK bir çocuğu kaçırdı
Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedi bulundu Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedi bulundu
Suriye'ye gelen 200 araçlık ABD konvoyu görüntülendi Suriye'ye gelen 200 araçlık ABD konvoyu görüntülendi
Fransa'dan müthiş iddia! 'Galatasaray, Falcao'ya teklif yaptı' Fransa'dan müthiş iddia! 'Galatasaray, Falcao'ya teklif yaptı'
Başkan Erdoğan, İstanbul'un AK Parti'li ilçe belediye başkanlarıyla buluştu Başkan Erdoğan, İstanbul'un AK Parti'li ilçe belediye başkanlarıyla buluştu
Chelsea'de iç transfer! 5 yıllık imza Chelsea'de iç transfer! 5 yıllık imza
İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan: Eğitimin ticaretine saygı duymuyorum İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan: Eğitimin ticaretine saygı duymuyorum
Buzul erimesinin son seviyesini gösteren fotoğrafın videosu paylaşıldı Buzul erimesinin son seviyesini gösteren fotoğrafın videosu paylaşıldı
Küresel ısınmanın geldiği son noktayı gösteren çarpıcı görüntü Küresel ısınmanın geldiği son noktayı gösteren çarpıcı görüntü
İDO'nun Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa deniz otobüsü seferleri başladı İDO'nun Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa deniz otobüsü seferleri başladı
Rusya'nın yeni balistik füzesi RS-28 Sarmat ABD'yi yok edebilir Rusya'nın yeni balistik füzesi RS-28 Sarmat ABD'yi yok edebilir
Sarar ailesine dehşeti yaşanan olayda flaş gelişme! Sınır dışı edilecekler Sarar ailesine dehşeti yaşanan olayda flaş gelişme! Sınır dışı edilecekler
6 Temmuz reyting sonuçları! Yenilmezler Ultron Çağı mı, Güldür Güldür Show mu, Benimle Söyle mi, Kapanmadan Kazan mı kim birinci? 6 Temmuz reyting sonuçları! Yenilmezler Ultron Çağı mı, Güldür Güldür Show mu, Benimle Söyle mi, Kapanmadan Kazan mı kim birinci?
Yağmur Sarnıç icra yoluyla elinde alınan ve Emre Aşık’ta olan çocuklarına kavuştu Yağmur Sarnıç icra yoluyla elinde alınan ve Emre Aşık’ta olan çocuklarına kavuştu
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi
Yağmur Sarnıç icra yoluyla elinden alınan ve Emre Aşık’a verilen çocuklarına kavuştu Yağmur Sarnıç icra yoluyla elinden alınan ve Emre Aşık’a verilen çocuklarına kavuştu
Çin, 55 dünya mirasıyla UNESCO listesinde zirveye çıktı Çin, 55 dünya mirasıyla UNESCO listesinde zirveye çıktı
Tuvaletini yaparken kayalıklardan düşen talihsiz adam Tuvaletini yaparken kayalıklardan düşen talihsiz adam
Polonya'da meydana gelen gaz patlamasında 3 kişi öldü Polonya'da meydana gelen gaz patlamasında 3 kişi öldü
Adana'daki silahlı aile kavgasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Adana'daki silahlı aile kavgasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Manisa'da arıların soktuğu kadın hayatını kaybetti Manisa'da arıların soktuğu kadın hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan, İstanbul'un AK Parti'li ilçe belediye başkanlarıyla buluştu Başkan Erdoğan, İstanbul'un AK Parti'li ilçe belediye başkanlarıyla buluştu
Burak Yılmaz, Lecce'ye imza atmaya hazırlanıyor! Beşiktaş golcü oyuncunun boşluğunu Adebayor ile doldurmayı planlıyor Burak Yılmaz, Lecce'ye imza atmaya hazırlanıyor! Beşiktaş golcü oyuncunun boşluğunu Adebayor ile doldurmayı planlıyor
Yenilmezler Ultron Çağı konusu nedir? Yenilmezler Ultron Çağı oyuncu kadrosunda kimler var? Yenilmezler Ultron Çağı konusu nedir? Yenilmezler Ultron Çağı oyuncu kadrosunda kimler var?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:18:59 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:26:32

Fransa'dan müthiş iddia! 'Galatasaray, Falcao'ya teklif yaptı'

Galatasaray'ın Monaco'da forma giyen Falcao transferi için bastırdığı ve menajerler aracılığıyla görüşmeleri yürüttüğü iddia edildi.

Geçen sezon Galatasaray'la ismi anılan Falcao, yeniden gündemde. Fransız basınındaki haberlere göre, sarı kırmızılılar Kolombiyalı futbolcunun transferi için atağa geçti.

Galatasaray dışında Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öğrenilen Falcao'ya ayrıca Suudi Arabistan ve Çin'den teklifler var. Galatasaray'ın Falcao'nun transferi için görüşmeler yapmak üzere menajerler aracılığıyla görüşmelere başladığı ve bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Türkiye'den ayrıca Fenerbahçe'nin de Falcao için devrede olduğu öne sürüldü.

Monaco ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Falcao ise ayrılmayı düşünürken, gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

BM'ye 'çocukları savaştırmayı bırakma' sözü veren YPG/PKK bir çocuğu kaçırdı
Rusya'nın yeni balistik füzesi RS-28 Sarmat ABD'yi yok edebilir
Suriye'ye gelen ABD konvoyu görüntülendi
Küresel ısınmanın geldiği son noktayı gösteren çarpıcı görüntü
Son dakika... Amanos Dağları'nda sıcak çatışma! Silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Fransa'dan müthiş iddia! 'Galatasaray, Falcao'ya teklif yaptı'
Yağmur Sarnıç icra yoluyla elinden alınan ve Emre Aşık’a verilen çocuklarına kavuştu
Sarar ailesine dehşeti yaşanan olayda flaş gelişme! Sınır dışı edilecekler
Yargıtay'dan emsal karar!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hepsi masaya yatırılacak
Son dakika... Pençe'de son durum: 61 terörist etkisiz hale getirildi
Uzun yolculuklara nasıl hazırlanmalısınız?
Beşiktaş'ta ayrılık! 1 hafta içerisinde yeni takımına imza atacak
Dünyanın en zengin insanı, 38 milyar dolarlık anlaşma ile boşandı
'Son durak' operasyonuna ait tapeler ortaya çıktı: Turistleri korsan durakla avladılar
Başkan Erdoğan Putin ile Libya'yı görüştü
Sıraları karalayan öğrencilere Bakan'dan çağrı
Alçaklığın sınırı yok! Gizli görevdeki MİT elemanlarını...
Bakan açıkladı: Bir hafta içerisinde ilk sondaj başlıyor
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ