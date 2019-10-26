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26 Ekim 2019 Cumartesi 20:37:41 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 20:38:27

Fransa'da günün adamı Yusuf Yazıcı

Fransa Ligi'nde 11. hafta maçında Lille ile Bordeaux karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan 3-0'lık skorla Lille oldu.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Benjamin Andre, 62. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı ve 90+1. dakikada Loic Remy kaydetti.

Benjamin Andre'nin golünde pası veren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa Ligi'nde ikinci asistini yaptı. İkinci yarıda Zeki Çelik'in ceza sahasında düşürülmesinin ardından penaltı kazanan Lille'de topun başına geçen Yusuf Yazıcı, Fransa Ligi'nde ilk golünü attı. Yusuf Yazıcı, Loic Remy'nin golünde de asist yaparak, asist sayısını 3'e yükseltti.

Lille'de Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, 90 dakika sahada kalırken, maçın dikkat çeken isimlerinden oldular.

Bu galibiyetin ardından Lille puanını 18'e yükseltti. Bordeaux 15 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Lille, Marsilya'ya konuk olacak. Bordeaux, Nantes'ı ağırlayacak.

YUSUF YAZICI'NIN PERFORMANSI

1 goal

2 asist

28 pas

79% pas isabeti

5 kilit pas

1 başarılı dripling

2 top kapma

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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