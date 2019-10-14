Fransa-Türkiye maçında 2000 polis görev alacak

Maçta 78.000 seyirci olacağını duyuran Fransız emniyeti, mücadeleye 40.000 dolayında Türk beklediklerini duyurdu. Stade de France çevresindeki önlemler 1.5 kat artırılarak, 400 polis yerine 600 polis görev alacak. Ayrıca, stadyum içerisindeki güvenlik görevlisi adedine ise 300 ekleme yapılarak 1100'den 1400'e çıkarılacak.

Paris emniyetinden yapılan açıklamada, "Paris ve Saint-Denis'te gün boyunca teyakkuz halinde olacağız. Maçtan önce ve sonra Saint-Denis ile Paris'te ekstra güvenlik önlemleri olacak. Kalabalık yerlerdeki memur sayımız artırılacak." denildi.

AVRUPA'DAN PARIS'E TÜRK AKINI

TFF tarafından getirilen 3800 taraftar, iki farklı yerde toplanacak ve Fransız emniyeti güvenliği sağlayacak. Yerel saat ile 17.30'da 3800 Türk taraftar, Stade de France'ta olacak.

Ancak, kendi imkanlarıyla Fransa dışında Almanya, Belçika ve İsviçre'den gelecek Türk taraftarlar için ekstra bir güvenlik önlemi olmayacak.

FRANSA'DAKİ TÜRKLER MAÇA HAZIR!

Fransa'da yaşayan ve maça gidecek olan çifte pasaportlu Türkler, L'Equipe gazetesine konuştu.

Fransa'da 600 binden fazla Türk yaşadığına dikkat çeken gazete, maçta da Stade de France'ın en az yarısının kırmızı beyaz olacağını vurgulandı.

"BEN İÇİMDE HALA TÜRK'ÜM!"

20 yaşındaki Atakan Anıl, "Gönlümü verdiğim iki takım karşı karşıya gelecek. Bu maç benim için çok önemli. Türkiye'nin kazanmasını istiyorum. Çünkü, içimde ben hala Türk'üm. Ayrıca, Fransız olmaktan ötürü de mutluyum. Eğer, Fransa bir şeye üzülüyorsa, ben de üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

"LA MARSEILLAISE'Yİ ISLIKLAYACAĞIM"

1981'den bu yana Fransa'da yaşayan 47 yaşındaki Türk işçi Hasan, "Fransa Milli Marşı La Marsellaise'yi ıslıklayacağım. Bu sembolik bir hareket. Ayrıca, stadyum dışında YPG-PKK bayrakları ile bazı gösteriler de olabilir ancak bunları bizi etkilemez." ifadelerini kullandı.

"MOTİVASYONUMUZ ÇOK YÜKSEK"

Lille'de yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Açıkan, 2017'deki olaylı Lyon - Beşiktaş maçın da gittiğini ve tribünde olduğunu belirterek, "Bu maçı çok uzun süredir bekliyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek." açıklamasını yaptı.

(Sporx)