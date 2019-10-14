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14 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 23:47:56

Fransa lider görsün! Fransa-Türkiye muhtemel 11’ler

Prensler Parkı’ anlamına gelen Parc Des Princes Stadı’nda zirve mücadelesi. Arnavutluk galibiyetiyle EURO 2020 kapısını ardına kadar aralayan A Milli Takım, dünya şampiyonu Fransa deplasmanında... Grup lideri konumundaki Ay-Yıldızlılar’a 1 puan bile yetecek.

GÜNEŞ

■2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, 8. maçında Fransa’ya konuk oluyor. Grupta ilk 7 haftayı lider tamamlayan Ay-Yıldızlılar, Konya’da 2-0 yendiği dünya şampiyonu karşısında liderliği koruma maçına çıkıyor. Grupta 3. sıradaki İzlanda ise Andorra’yı ağırlayacak. Fransa’dan en az 1 puan çıkarmamız durumunda ya da yenilsek bile İzlanda’nın puan kaybetmesi halinde EURO 2020’ye katılmayı Fransa ile birlikte garantiliyoruz.

MAHMUT&KAAN BELLİ DEĞİL

■CUMA günü Arnavutluk ile oynanan mücadelede kaburgasından sakatlanan ve kırık tespit edilen kaptan Emre Belözoğlu’nun Fransa maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Tecrübeli futbolcu yine de kafileye dahil olarak Fransa’ya gitti. Sakatlıkları bulunan Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak ise aday kadrodan çıkarıldı. Öte yandan önceki gün sakatlıkları nedeniyle idmana çıkmayan Kaan Ayhan ile Mahmut Tekdemir’in son durumları maç saatinde belli olacak.

HOROZ’LA SEKİZİNCİ RANDEVU

■TÜRKİYE ile Fransa, bugün Paris’te yapacakları maçla 8. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez kazandı. 3’ü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye 4 gol attı. İki ülke tarihlerinde ilk kez 1996’da karşılaştı. Yine Parc des Princes’te oynanan özel maçı Fransa 4-0 kazanmıştı. Konya’da madara ettiğimiz Fransız futbolcuların, başta Giroud olmak üzere “intikam” almak istediklerini belirten sözler sarf etmesi dikkat çekti.

MUHTEMEL 11’LER:

FRANSA: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Coman, Griezmann, Ikone, Giroud

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut Meraş, Mahmut, Yusuf Yazıcı, Ozan, Hakan, Cenk, Burak

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