Franck Ribery adım adım İtalya'ya gidiyor

Bayern Münih'ten ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Franck Ribery'nin yeni takımı belli oluyor.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Ribery, Arap ve Rus kulüplerinin teklifini reddederek Fiorentina ile prensipte anlaşmaya vardı.

Fransız futbolcunun, Serie A ekibiyle 2 senelik sözleşme imzalayacağı ve yıllık 4 milyon euro kazanacağı belirtildi.

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Fiorentina'nın sportif direktör Daniele Prade, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Ribery şu an tüm harika oyuncular gibi seçeneklerini düşünüyor. Bu transferi gerçekleştirmek isitiyoruz ancak ona Arap veya Rus kulüpleri kadar maaş teklifi veremeyiz. Yüksek seviyede futbol oynamaya devam istiyorsa, onu bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.