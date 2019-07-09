Forvete İtalyan aygırı

GÜNEŞ

■ MBAYE Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Senegalli oyuncunun yerini Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriqi ile doldurmayı planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Sarı-Kırmızılılar, Kosovalı forveti ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptırdı. Bu olay sonrasında rotasını yurt dışına çeviren Cim Bom, menajerler aracılığıyla önerilen Watford’un Nijerya asıllı İtalyan golcüsü Stefano Okaka’yı gündemine aldı.

3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

■ GEÇTİĞİMİZ sezonun ikinci yarısını Udinese’de kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki golcü için Watford’a 3 milyon euro önerildi. Ancak, İngiliz ekibi Okaka için Galatasaray’dan 5 milyon euro istedi. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürüyor. Gelen bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar’ın İtalyan golcü için üst limiti 3.5 milyon euro. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle G. Saray’a sıcak bakması da Cim Bom’un pazarlıklarda elini güçlendiriyor.

KİRALIK OLARAK DA GELEBİLİR

■ TRANSFERİN hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor… Watford, eğer bonservis bedelinde indirime gitmezse bu kez satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak. Aksi bir durum yaşanmaması halinde İtalyan santrfor gelecek yıl Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Kariyerine Cittadella takımında başlayan Okaka, Waford ve Udinese’nin dışında Roma, Modena, Brescia, Fulhma, Bari, Parma, Spezia, Sampdoria ve Anderlecth’te oynadı