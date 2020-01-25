  • Bist 100
    122142
  • Dolar
    5,9448
  • Euro
    6,5556
  • Altın
    299,5530
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
UMKE açılımı nedir? UMKE nedir, görevleri nelerdir? UMKE açılımı nedir? UMKE nedir, görevleri nelerdir?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı deprem soruşturması başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı deprem soruşturması başlattı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Elazığ depremi açıklaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Elazığ depremi açıklaması
Adalet Bakanlığı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı Adalet Bakanlığı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı
Deprem sonrası 160 aracın lastiğini patlattı - VIDEO Deprem sonrası 160 aracın lastiğini patlattı - VIDEO
Akılalmaz olay! Deprem sonrası 160 aracın lastiğini patlattı Akılalmaz olay! Deprem sonrası 160 aracın lastiğini patlattı
Dezenformasyon ne demek? İşte TDK Dezenformasyon anlamı Dezenformasyon ne demek? İşte TDK Dezenformasyon anlamı
Elazığ'daki depremde yaralananlar o anları anlattı Elazığ'daki depremde yaralananlar o anları anlattı
Ljajic ve Rebocho da Göztepe maçında yok Ljajic ve Rebocho da Göztepe maçında yok
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu kimdir? Mehmet Güllüoğlu nereli? AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu kimdir? Mehmet Güllüoğlu nereli?
Malatya'da korkutan deprem Malatya'da korkutan deprem
Abdullah Avcı futbolcularla vedalaştı Abdullah Avcı futbolcularla vedalaştı
Adıyaman cezaevi boşaltılıyor! Adıyaman cezaevi nerede? Adıyaman cezaevi boşaltılıyor! Adıyaman cezaevi nerede?
Forvet transferi yapmak isteyen Yeni Malatyaspor'un ilk hedefi Emmanuel Adebayor Forvet transferi yapmak isteyen Yeni Malatyaspor'un ilk hedefi Emmanuel Adebayor
D.G. Sivasspor, Braga'dan Claudemir'i transfer ettiğini duyurdu D.G. Sivasspor, Braga'dan Claudemir'i transfer ettiğini duyurdu
Elazığ'daki depremde yaralananlar o anları anlattı: Çok dehşet bir andı Elazığ'daki depremde yaralananlar o anları anlattı: Çok dehşet bir andı
Malatya Valiliğinden deprem açıklaması Malatya Valiliğinden deprem açıklaması
SABİM ne demek? SABİM telefon numarası kaç? SABİM ne demek? SABİM telefon numarası kaç?
3 bakan Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı 3 bakan Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı
AFAD'ın açılımı nedir? AFAD açılımı ve görevleri nelerdir? AFAD'ın açılımı nedir? AFAD açılımı ve görevleri nelerdir?
Elazığ'da 4,4 büyüklüğünde artçı sarsıntı Elazığ'da 4,4 büyüklüğünde artçı sarsıntı
3 bakan açıklama yaptı 3 bakan açıklama yaptı
Panik büyüyor! Avrupa'da ilk korona virüsü vakası Fransa'da kaydedildi Panik büyüyor! Avrupa'da ilk korona virüsü vakası Fransa'da kaydedildi
Gölcük depremi ne zaman oldu? 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi? Gölcük depremi ne zaman oldu? 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ocak 2020 Cumartesi 13:21:11 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 13:22:23

Forvet transferi yapmak isteyen Yeni Malatyaspor'un ilk hedefi Emmanuel Adebayor

Teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş’i getiren Yeni Malatyaspor, forvet transferi için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, Jahovic’in yerine bonservisi elinde olan Adebayor’u düşünüyor.

Ligde hedefini Avrupa potası olarak belirleyen Yeni Malatyaspor’da gündem golcü... Jahovic’i Antalyaspor’a gönderen Sarı-Kırmızılılar, her ne kadar Umut Bulut’u renklerine bağlamış olsa da mutlaka kaliteli bir yabancı forvet istiyor. Hedefteki adam Emmanuel Adebayor...

Bonservisi elinde olan ve sezonun ilk yarısında Kayserispor formasını terleten 35 yaşındaki Togolu yıldız ile ilk temas kuruldu. Adebayor, yıllık maaş ücretinde indirime giderse bu transferin gerçekleşeceği öğrenildi. Adebayor konusunda sıkıntı çıkarsa, Malatyaspor’un B planı da hazır.

Alternatifi Pepe

Sarı-Kırmızılılar, Gine asıllı Fransız forvet Pepe Guilavogui ile temasta. 1.69 boyundaki Pepe’nin de bonservis maliyeti yok. Öte yandan Malatya, bir de genç orta saha oyuncusunun peşinde. İç Anadolu ekibi, geleceğe yatırım olarak gördüğü 20 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye’yi bitirmeye hazırlanıyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ