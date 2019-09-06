Forvet hattında oynayan oyuncuların formsuzluğu Şenol Güneş'i düşündürüyor

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İlk 4 maçta 9 puan çıkararak grubun favori takımlarından biri olduğunu gösteren ve yarın Andorra, 10’unda ise Moldova deplasmanına gidecek olan milli takımda bazı futbolcuların form durumları Şenol Güneş’i bir hayli memnun ediyor. Özellikle yurtdışında oynayan yıldız futbolcuların ilk haftalarda sergiledikleri başarılı performanslar tecrübeli teknik adamın yüzünü güldürürken, Türkiye’nin Andorra ve Moldova maçlarında tatsız bir sürpriz yaşamayacağı düşünülüyor.

FUTBOLCULARIMIZ ÇOK FORMDA

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Kadıköy deplasmanında kalesinde panterleşen Uğurcan Çakır’ın yanı sıra, Bursaspor günlerine geri dönme sinyalleri veren Ozan Tufan, Trabzonspor’un göz bebeği olan Abdülkadir Ömür göze çarpan ilk futbolcular olurken, Juventus’a transferini gerçekleştiren Merih Demiral, Fortuna Düsseldorf’ta kaldığı yerden devam eden Kaan Ayhan – Kenan Karaman, Lille taraftarlarının hayran kaldığı Zeki Çelik ve Premier Lig’i sallayan Çağlar Söyüncü’nün istim üzerinde olmaları ay yıldızlıların 9 olan puanını 16’ya çıkaracak gibi gözüküyor.

TEK SIKINTI FORVET HATTI

Milan taraftarlarının sert eleştirilerine rağmen San Siro’da Bologna’ya attığı golle kalitesini gösteren Hakan Çalhanoğlu yine Şenol Güneş’in en önemli silahlarından biri olacağa benzerken, milli takımın şu anda tek probleminin forvet hattında oynayan oyuncuların (Cenk Tosun - Enes Ünal) kendi takımlarında yedek kulübesinde oturmaları...