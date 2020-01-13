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13 Ocak 2020 Pazartesi 16:02:12 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 16:03:06

Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Robert Bozenik

Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş, Slovakya'da Zilina forması giyen Robert Bozenik ile ilgileniyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Burak Yılmaz’a alternatif bir golcü arayan Beşiktaş her ne kadar Aboubakar, Cerri, Teodorczyk, Santander, Caicedo gibi forvetlerle ilgilense de Abdullah Avcı’nın yönetime ‘genç golcü istiyorum’ talimatı verdiği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ BOZENİK'İ TAKİP EDİYOR

Genelde kendi takımlarında arka planda kalan ya da yaş olarak ileride olan golcülerle görüşmeler yapan Beşiktaş’ın strateji değiştirdiği öğrenilirken, siyah beyazlıların Zilina forması giyen Robert Bozenik’le ilgilendiği belirtildi. Bu sezon Slovakya Ligi’nde 18 maçta 4 gol 4 asist yapan ve milli takımda Pavel Papal’ın güvendiği futbolculardan biri olan Bozenik için Erdal Torunoğulları’nın Karol Belanik’le masaya oturacağı kaydedilirken, transferde Feyenoord’un da devrede olduğu anlaşldı.

Boyd ve Lensi’i elinden çıkarmak isteyen Beşiktaş’ın bu transferleri bir an önce gerçekleştirmesi beklenirken, yönetimin kadroya katacağı oyuncularla limit aşımı problemleriyle karşı karşıya kalmak istemediği biliniyor.

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