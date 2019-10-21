Formülü sevgi ve samimiyet

GÜNEŞ

■ Bordo-Mavililer uzun bir aradan sonra Avrupa Ligi’ne taşımayı da başaran Karaman, ilk sezonda “Takımı yukarılara taşıyacak formülünüz var mı?” sorusuna, “Tek şart, katıksız sevgi ve samimiyet. Zaman içerisinde işleyişi göreceksiniz” yanıtını vermişti. Takımdaki kimyanın ve futbolcular arası ilişkilerin “sevgi ve samimiyet” ile Trabzonspor’u zirveye taşıması, “İşte Karaman’ın gizli formülü” şeklinde yorumlara neden oldu.