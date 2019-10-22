'Formanın hakkını verin'

GÜNEŞ

■ PERŞEMBE günü UEFA Avrupa Ligi’nde Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularını bu maça hazırlıyor... Futbolcularıyla bire bir görüşmeler gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı, maç boyunca baskıyı bırakmamalarını vurguluyor. Rakibin maçlarını izleyerek analizler yapan Karaman, geride hata yapmamaları gerektiğini yineledi.

SON DÜDÜĞE KADAR SAVAŞIN

■ KARAMAN’IN öğrencilerine, “Gaziantep karşısında galibiyet alsak da tamamlamamız gereken, eksik yerlerimiz var. Bu yükselişi gelecek haftalarda da sürdürerek liderlik koltuğuna çıkmalıyız. Ligdeki bu hedefimiz bizi Avrupa’dan da geri koymamalı. Krasnodar karşısında son düdük çalana kadar bu formanın hakkını verecek şekilde mücadelemizi vermeliyiz” dediği ifade edildi.