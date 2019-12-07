Florya yeniden Aslan’ın

GÜNEŞ

■ GALATASARAY, 3,5 yıl önce Emlak Konut GYO ile Riva ve Florya arazisi üzerinde proje geliştirme konusunda anlaşma imzalamıştı. Ancak Galatasaray ile Emlak Konut GYO arasında dün itibariyle yapılan anlaşmayla Florya arazisi, bu proje kapsamı dışında bırakıldı. İki taraf arasında varılan mutabakat sonrasında Sarı-Kırmızılı kulüp yeniden Florya’nın resmi sahibi oldu. Konuyla ilgili olarak başkan Mustafa Cengiz ile Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş ve Genel Müdürü Hakan Gedik bir basın toplantısı düzenledi.

ALDIĞIMIZ PARAYI İADE EDİYORUZ

■ BAŞKAN Cengiz, Florya arazisiyle ilgili imzalanan yeni anlaşmaya ilişkin şunları söyledi: “Florya bütün kulüplerin olduğu gibi bizim de mabedimiz, yuvamız, çalışma alanımız. Bunun bize kazandırılması çok önemli bir hizmet. İhalenin realize olduğu 2018 Mayıs sonu itibarıyla kaynaklanan bütün giderleri ödeyeceğiz. Aldığımız parayı tekrar iade ediyoruz. Evimizin bedelini ödeyerek sahip oluyoruz. Bütün herkesin bu bağlamda değerlendirmesini rica ederim. 120 milyon lira, artı o tarihten buyana tüm giderleri ödeyeceğiz.”

FUTBOL TAKIMI ÇOK MUTLU

■ ALINAN karardan dolayı Sarı-Kırmızılı futbol takımının çok mutlu olduğunu kaydeden Cengiz, “Florya eski durumuna gelecek. Orada kapalı bir spor salonumuz var, onu daha iyi hale getireceğiz. Futbol takımı ve teknik heyet çok sevindi. Yatırım yapamıyorduk, bazı sahaları düzenleyemiyorduk. Her an çıkma havasındaydık. Şimdi tekrar sahip olma duygusuyla en mümtaz hale getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. Bu arada, toplantının ardından Başkan Mustafa Cengiz, Riva'daki projede yapılan örnek daireleri gezdi.

BAŞKAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

■ GALATASARAY’IN tarihi bir anına tanıklık ettiklerini kaydeden Cengiz, “Uzun yıllardan beri süren ve maalesef fiziki nedenlerden ötürü çıkamadığımız Florya'ya tekrar dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz. Bunun temelinin oluşumunu sağlayan, Riva'yı bize kazandıran Selahattin Beyazıt'a teşekkür ediyorum. Bu araziyi bugünlere getiren yönetimlere teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Çevre ve Şehircilik Bakanı'mıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

RiVA’YI CANLANDIRMALIYIZ

■ BAŞKAN Mustafa Cengiz, devam eden Riva projesinde satılacak konutların Galatasaray'a fayda sağlayacağını anlatarak şöyle konuştu: “Bizim Riva'yı mutlaka canlandırmamız gerekli. Riva, İstanbul'un ulaşım açısından, depreme dayanıklılık açısından en değerli yerlerinden biri. Gelecek Riva'da. 365 gün kalınabilecek bir konumda. Camiamızın mutlaka buradaki 1400'e yakın konuttan almasını istiyorum. Alınacak her konut Galatasaray'a artı olarak gidecek.”