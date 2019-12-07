Florya yeniden Aslan’ın

  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    271,6900
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Batman'da HDP'li belde belediye başkanı görevden alındı Batman'da HDP'li belde belediye başkanı görevden alındı
Diyarbakır'da ana sınıfı öğrencileri seramikle buluştu Diyarbakır'da ana sınıfı öğrencileri seramikle buluştu
Endonezya ulemasından FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı! Endonezya ulemasından FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı!
Giresun’un 'Buzul gölleri' hayran bırakıyor Giresun’un 'Buzul gölleri' hayran bırakıyor
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlesi Yunanistan'da panik yarattı! Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlesi Yunanistan'da panik yarattı!
ABD'de petrol sondaj kulesi 5 adet azaldı ABD'de petrol sondaj kulesi 5 adet azaldı
Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biz de biliyoruz Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biz de biliyoruz
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Beşiktaş, Emre Kılınç ile anlaşma sağladı! Sivasspor ile görüşmeler sürüyor Beşiktaş, Emre Kılınç ile anlaşma sağladı! Sivasspor ile görüşmeler sürüyor
Beşiktaş'ta N'Koudou 15 gün sahalardan uzak kalacak Beşiktaş'ta N'Koudou 15 gün sahalardan uzak kalacak
Arda Turan, Galatasaray'a gelmek için boş mukaveleye imza atacak Arda Turan, Galatasaray'a gelmek için boş mukaveleye imza atacak
İstanbul'un en kalabalık ilçesinde vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı İstanbul'un en kalabalık ilçesinde vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı
Fatih Terim'in Falcao'yu Alanyaspor kadrosuna dahil etmesi bekleniyor Fatih Terim'in Falcao'yu Alanyaspor kadrosuna dahil etmesi bekleniyor
Ferdi Kadıoğlu'ndan muhteşem resital! Ferdi Kadıoğlu'ndan muhteşem resital!
Vedat Muriqi muhteşem performansıyla 2019 yılına damga vurdu Vedat Muriqi muhteşem performansıyla 2019 yılına damga vurdu
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt olduğunu iddia etti: Yemedi galiba derler! Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt olduğunu iddia etti: Yemedi galiba derler!
CHP'li Ağbaba Diyarbakır'da polis oğlu için nöbet tutan anneye dil uzattı CHP'li Ağbaba Diyarbakır'da polis oğlu için nöbet tutan anneye dil uzattı
CHP’li Sıdıka Oğuzkan'a çirkin ayrımcılık! Üstelik kadınlara seçme hakkı verildiği gün... CHP’li Sıdıka Oğuzkan'a çirkin ayrımcılık! Üstelik kadınlara seçme hakkı verildiği gün...
Trump, Dünya Bankası’na mesaj verdi: Çin'e borç para vermeyin Trump, Dünya Bankası’na mesaj verdi: Çin'e borç para vermeyin
Ankara Emniyetinden dolandırıcılara Poşet operasyonu Ankara Emniyetinden dolandırıcılara Poşet operasyonu
Ağrı’da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı Ağrı’da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı
Mehmet Ali Erbil'in son hali Mehmet Ali Erbil'in son hali
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı geldi Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı geldi
Başkale Belediyesine görevlendirme Başkale Belediyesine görevlendirme

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 20:53:14

Florya yeniden Aslan’ın

Başkan Mustafa Cengiz, Emlak Konut GYO ile yapılan anlaşmayı yönetim kurulu başkanı Ertan Keleş ile birlikte düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. Sarı-Kırmızılılar, Florya arazisi için 120 milyon TL ile anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren bütün giderleri ödeyecek.

GÜNEŞ

■ GALATASARAY, 3,5 yıl önce Emlak Konut GYO ile Riva ve Florya arazisi üzerinde proje geliştirme konusunda anlaşma imzalamıştı. Ancak Galatasaray ile Emlak Konut GYO arasında dün itibariyle yapılan anlaşmayla Florya arazisi, bu proje kapsamı dışında bırakıldı. İki taraf arasında varılan mutabakat sonrasında Sarı-Kırmızılı kulüp yeniden Florya’nın resmi sahibi oldu. Konuyla ilgili olarak başkan Mustafa Cengiz ile Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş ve Genel Müdürü Hakan Gedik bir basın toplantısı düzenledi.

ALDIĞIMIZ PARAYI İADE EDİYORUZ

 ■ BAŞKAN Cengiz, Florya arazisiyle ilgili imzalanan yeni anlaşmaya ilişkin şunları söyledi: “Florya bütün kulüplerin olduğu gibi bizim de mabedimiz, yuvamız, çalışma alanımız. Bunun bize kazandırılması çok önemli bir hizmet. İhalenin realize olduğu 2018 Mayıs sonu itibarıyla kaynaklanan bütün giderleri ödeyeceğiz. Aldığımız parayı tekrar iade ediyoruz. Evimizin bedelini ödeyerek sahip oluyoruz. Bütün herkesin bu bağlamda değerlendirmesini rica ederim. 120 milyon lira, artı o tarihten buyana tüm giderleri ödeyeceğiz.”

FUTBOL TAKIMI ÇOK MUTLU

 ■ ALINAN karardan dolayı Sarı-Kırmızılı futbol takımının çok mutlu olduğunu kaydeden Cengiz, “Florya eski durumuna gelecek. Orada kapalı bir spor salonumuz var, onu daha iyi hale getireceğiz. Futbol takımı ve teknik heyet çok sevindi. Yatırım yapamıyorduk, bazı sahaları düzenleyemiyorduk. Her an çıkma havasındaydık. Şimdi tekrar sahip olma duygusuyla en mümtaz hale getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. Bu arada, toplantının ardından Başkan Mustafa Cengiz, Riva'daki projede yapılan örnek daireleri gezdi.

BAŞKAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

■ GALATASARAY’IN tarihi bir anına tanıklık ettiklerini kaydeden Cengiz, “Uzun yıllardan beri süren ve maalesef fiziki nedenlerden ötürü çıkamadığımız Florya'ya tekrar dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz. Bunun temelinin oluşumunu sağlayan, Riva'yı bize kazandıran Selahattin Beyazıt'a teşekkür ediyorum. Bu araziyi bugünlere getiren yönetimlere teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Çevre ve Şehircilik Bakanı'mıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

RiVA’YI CANLANDIRMALIYIZ

■ BAŞKAN Mustafa Cengiz, devam eden Riva projesinde satılacak konutların  Galatasaray'a fayda sağlayacağını anlatarak şöyle konuştu: “Bizim Riva'yı mutlaka canlandırmamız gerekli. Riva, İstanbul'un ulaşım açısından, depreme dayanıklılık açısından en değerli yerlerinden biri. Gelecek Riva'da. 365 gün kalınabilecek bir konumda. Camiamızın mutlaka buradaki 1400'e yakın konuttan almasını istiyorum. Alınacak her konut Galatasaray'a artı olarak gidecek.”

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ