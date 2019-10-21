Florin Andone'den olay Falcoa yanıtı

"GALATASARAY, BURADA REAL MADRİD GİBİ"

"Türkiye'de cehennem var mı?" sorusunu yanıtlayan Florin Andone, "İspanya'da, İngiltere'de, güzel stadyumlarda, geniş mekanlarda oynadım. Galatasaray'da ise dört maç oynadım ama bugüne kadar böyle bir şey hiç görmedim. Türkiye'de insanlar futbol için yaşıyor ve futbol için ölüyor. Galatasaray, Türkiye'de Real Madrid ya da Barcelona gibi. Maça gittiğimizde bize moral vermek için meşalelerle otobüsü karşılıyorlar. Baskı var. Sadece rakip için değil, aynı zamanda bizim için de baskı var." diye konuştu.

Rumen golcü, iki gol attığı Sivasspor maçıyla ilgili de konuşurken "Kazanamadan 5 maç oynadık ve her şeyi sorgulamaya başladık. Sivasspor maçında acı çektik. Bize ikinci yarı daha fazla gol attılar, 10 kişi kaldılar ve pozisyon vermediler. Türkiye Ligi'ndeki seviye oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

"REAL MADRİD'İ YENEBİLİRİZ"

Real Madrid, üç kez Şampiyonlar Ligi kazandığı dönemdeki gibi değil. Cristiano Ronaldo ayrıldıktan sonra etkinliği kaybettiler, dünyanın en iyisi değiller, zor günler geçiriyorlar ama Real Madrid en iyilerden biri. Real Madrid'den korkmuyoruz. Onlara büyük saygı duyuyorum ama Real Madrid'i yenebileceğimize veya en azından berabere kalacağımıza inanıyoruz" dedi.

Cristiano Ronaldo'nun ardından tartışılan Eden Hazard ile ilgili görüşü sorulan Andone, "Hazard ile Premier Lig'de oynadım. İnanılmaz bir oyuncu. Büyük saygı duyulan bir isim. Belki her gün beş gol atması beklenir, ancak kendini rahat hissettiğinde gerekeni yapacaktır düşünüyorum. Çok kaliteli biri." açıklamasını yaptı.

FALCAO SORUSUNA ÇARPICI YANIT

"Falcao ile rekabet için motive misin?" sorusunu yanıtlayan Andone "Biz rekabet etmiyoruz, biz ortağız. Çok iyi bir ilişkimiz var. Radamel'in seviyesine ulaşmak ve bu kadar mütevazi olmak çok zordur. Çünkü insanlar sizin egonuzu besler. Böyle olmasını beklemiyordum. Ondan bir şeyler öğrenerek daha da gelişmek istiyorum. Onun yanımda olması bana yardım edecek." dedi.

"BENZEMA HARİKA BİR GOLCÜ"

"Mourinho'nun "kedi" olarak adlandırdığı Benzema hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna yanıt veren Andone, "Son on yılın en iyilerinden biri. Tarzını seviyorum ve kimse onun gibi işler yapamıyor. İyi şarkı söyleyen birini dinlemek gibi, saf bir golcü. Farklı. Benden bile farklı. Topu birine isabet ettirmede, ben daha sakarım (gülüyor). Benzema'da bir golcüde olması gereken her şey var" diye konuştu.

(Sporx)