Florin Andone'den olay Falcoa yanıtı

  • Bist 100
    97398.3
  • Dolar
    5,8256
  • Euro
    6,5084
  • Altın
    279,4770
İstanbul
15 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mehmet Ali Erbil son görüntüsüyle şaşırttı! Mehmet Ali Erbil son görüntüsüyle şaşırttı!
Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem
Müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet farkı nedir? Ağırlaştırılmış hapis cezası kaç yıl? Müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet farkı nedir? Ağırlaştırılmış hapis cezası kaç yıl?
Başakşehir-Wolfsberger maçına Boşnak hakem atandı Başakşehir-Wolfsberger maçına Boşnak hakem atandı
Galatasaray İspanyol takımlarıyla 32. kez karşı karşıya geliyor Galatasaray İspanyol takımlarıyla 32. kez karşı karşıya geliyor
Bakan Akar: Müttefiklerimiz arasında YPG/PKK konusunda bazı ikilemler olduğunu görüyoruz Bakan Akar: Müttefiklerimiz arasında YPG/PKK konusunda bazı ikilemler olduğunu görüyoruz
PKK, HDP önünde eylem yapan Ayşegül Biçer’i kızları üzerinden tehdit etti PKK, HDP önünde eylem yapan Ayşegül Biçer’i kızları üzerinden tehdit etti
Vedat Muriqi atınca Fenerbahçe kaybetmiyor Vedat Muriqi atınca Fenerbahçe kaybetmiyor
Demir yolu ağı ülkeyi saracak, mesafeler kısalacak Demir yolu ağı ülkeyi saracak, mesafeler kısalacak
PKK, HDP önünde eylem yapan Ayşegül Biçer’i kızları üzerinden tehdit etti PKK, HDP önünde eylem yapan Ayşegül Biçer’i kızları üzerinden tehdit etti
ABD Haseke'deki üslerini de boşaltıyor ABD Haseke'deki üslerini de boşaltıyor
Adıyaman'da il sınırı tartışması: Yaralılar var Adıyaman'da il sınırı tartışması: Yaralılar var
ABD'li senatör Graham: İsrail'i korumak bir numaralı hedefimiz ABD'li senatör Graham: İsrail'i korumak bir numaralı hedefimiz
Partisini yerden yere vuran CHP'li Mehmet Sevigen: Tayyip Bey yalnız bırakılmamalıydı Partisini yerden yere vuran CHP'li Mehmet Sevigen: Tayyip Bey yalnız bırakılmamalıydı
Katar polisini Dünya Kupası'na Türk komandoları hazırlıyor Katar polisini Dünya Kupası'na Türk komandoları hazırlıyor
İşgalci İsrail güçleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı İşgalci İsrail güçleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı
Bitlis'te PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi Bitlis'te PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi
Güvenlik kaynakları: Yarın saat 22.00 da iş biter bölgede terörist varsa etkisiz hale getirilecek Güvenlik kaynakları: Yarın saat 22.00 da iş biter bölgede terörist varsa etkisiz hale getirilecek
MSB: PKK/YPG’li teröristlerce yapılan ihlal/taciz sayısı 36 oldu MSB: PKK/YPG’li teröristlerce yapılan ihlal/taciz sayısı 36 oldu
Demir yolu ağı ülkeyi saracak, mesafeler kısalacak Demir yolu ağı ülkeyi saracak, mesafeler kısalacak
Yeni 208 gelecek yıl Türkiye yollarına çıkacak Yeni 208 gelecek yıl Türkiye yollarına çıkacak
Emine Bulut cinayeti davası sonuçlandı: Fedai Baran ne cezası aldı? Ağırlaştırılmış müebbet nedir? Emine Bulut cinayeti davası sonuçlandı: Fedai Baran ne cezası aldı? Ağırlaştırılmış müebbet nedir?
Beşiktaş'ta seçim sonrası ilk istifa geldi Beşiktaş'ta seçim sonrası ilk istifa geldi
BİM 22 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında: BİM'e yarın neler geliyor? BİM 22 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında: BİM'e yarın neler geliyor?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ekim 2019 Pazartesi 11:44:16 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 11:45:08

Florin Andone'den olay Falcoa yanıtı

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Florin Andone, sarı-kırmızılı takımın Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı grup maçı öncesinde İspanyol gazetesi AS'a açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY, BURADA REAL MADRİD GİBİ"

"Türkiye'de cehennem var mı?" sorusunu yanıtlayan Florin Andone, "İspanya'da, İngiltere'de, güzel stadyumlarda, geniş mekanlarda oynadım. Galatasaray'da ise dört maç oynadım ama bugüne kadar böyle bir şey hiç görmedim. Türkiye'de insanlar futbol için yaşıyor ve futbol için ölüyor. Galatasaray, Türkiye'de Real Madrid ya da Barcelona gibi. Maça gittiğimizde bize moral vermek için meşalelerle otobüsü karşılıyorlar. Baskı var. Sadece rakip için değil, aynı zamanda bizim için de baskı var." diye konuştu.

Rumen golcü, iki gol attığı Sivasspor maçıyla ilgili de konuşurken "Kazanamadan 5 maç oynadık ve her şeyi sorgulamaya başladık. Sivasspor maçında acı çektik. Bize ikinci yarı daha fazla gol attılar, 10 kişi kaldılar ve pozisyon vermediler. Türkiye Ligi'ndeki seviye oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

"REAL MADRİD'İ YENEBİLİRİZ"

Real Madrid, üç kez Şampiyonlar Ligi kazandığı dönemdeki gibi değil. Cristiano Ronaldo ayrıldıktan sonra etkinliği kaybettiler, dünyanın en iyisi değiller, zor günler geçiriyorlar ama Real Madrid en iyilerden biri. Real Madrid'den korkmuyoruz. Onlara büyük saygı duyuyorum ama Real Madrid'i yenebileceğimize veya en azından berabere kalacağımıza inanıyoruz" dedi.

Cristiano Ronaldo'nun ardından tartışılan Eden Hazard ile ilgili görüşü sorulan Andone, "Hazard ile Premier Lig'de oynadım. İnanılmaz bir oyuncu. Büyük saygı duyulan bir isim. Belki her gün beş gol atması beklenir, ancak kendini rahat hissettiğinde gerekeni yapacaktır düşünüyorum. Çok kaliteli biri." açıklamasını yaptı.

FALCAO SORUSUNA ÇARPICI YANIT

"Falcao ile rekabet için motive misin?" sorusunu yanıtlayan Andone "Biz rekabet etmiyoruz, biz ortağız. Çok iyi bir ilişkimiz var. Radamel'in seviyesine ulaşmak ve bu kadar mütevazi olmak çok zordur. Çünkü insanlar sizin egonuzu besler. Böyle olmasını beklemiyordum. Ondan bir şeyler öğrenerek daha da gelişmek istiyorum. Onun yanımda olması bana yardım edecek." dedi.

"BENZEMA HARİKA BİR GOLCÜ"

"Mourinho'nun "kedi" olarak adlandırdığı Benzema hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna yanıt veren Andone, "Son on yılın en iyilerinden biri. Tarzını seviyorum ve kimse onun gibi işler yapamıyor. İyi şarkı söyleyen birini dinlemek gibi, saf bir golcü. Farklı. Benden bile farklı. Topu birine isabet ettirmede, ben daha sakarım (gülüyor). Benzema'da bir golcüde olması gereken her şey var" diye konuştu.

(Sporx)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ