Fırtına sert esecek! Trabzonspor-Gençlerbirliği muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Milli ara öncesi Fenerbahçe’ye çelme takan Bordo-Mavililer’de sakatlıklar can sıkıyor. Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Baldırındaki ağrıları nedeniyle MR’ı çekilen Daniel Sturridge’in ise kadroda olacağı billdirildi.

MECBURİ REVİZYON OLACAK

■ TEKNİK Ünal Karaman, eksikler nedeniyle kadroda mecburi bir revizyona gidecek. Sezon başından itibaren 4-2-3-1 dizilişi ile oynayan tecrübeli teknik adamın bir sistem değişikliğine giderek, 4-3-2-1 dizilişine dönmesi bekleniyor. Orta sahada Sosa, Abdulkadir Parmak ve Mikel’e birlikte görev verecek olan tecrübeli teknik adam, bu oyunculardan hücuma da yardım etmelerini isteyecek. Sağ kanatta Avdijaj’ı oynatacak Karaman, Kosavalı isimle hafta içinde özel olarak ilgilendi.

GENÇLER 3 PUAN iÇiN OYNAYACAK

■GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, takımına inandığını dile getirerek, “Trabzonspor maçıyla yeni bir sayfa açıp lige başlamak istiyoruz. Takımıma güveniyorum, futbolcularımı biliyorum. Bugüne kadar 7 gol yedik 2 gol attık. Bu bizim için eksi şeyler ama Trabzonspor maçıyla çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum. Bizi iyi bir rakip bekliyor ama biz de iyi bir ekibiz. Hiç korkumuz yok, yine biz oraya galibiyet için gideceğiz. Planlarımızı 3 puan üzerine kuruyoruz” şeklinde konuştu.

ÜNAL KARAMAN: MUTLAKA KAZANMALIYIZ

■ LİGDE 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlikle 5 puan toplayan Trabzonspor’un teknik direktörü Ünal Karaman, Gençlerbirliği’ni yenerek yollarına devam etmek zorunda olduklarını söyledi. Sakatlıkların mazeret olamayacağını dile getiren Karaman, “Bu oyuncularımızın yerine oynayacak isimler de performanslarıyla kendilerini göstereceklerdir. Rakibimizin henüz puanı olmasının önemi yok. Onlar da ilk puanlarını almak isteyecekler” ifadelerini kullandı.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE 69. RANDEVU

■TRABZONSPOR ile Gençlerbirliği, bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 69’uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 68 maçta Trabzonspor’un 38, Gençlerbirliği’nin ise 12 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 18 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 129 gol atarken, kalesinde 63 gol gördü.

MUHTEMEL 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Ajdijaj, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth

GENÇLERBİRLİĞİ: Diallo, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabrico, Berat, Candelas, Sessegnon, Stancu, Sio