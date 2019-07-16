Fırtına’nın yeni hedefi Tarık

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR’DA forvet arayışları sürüyor… Marcus Berg’i Krasnodar’a kaptıran Fildişili Bony’yle de imza parası konusunda anlaşamayan Bordo-Mavililer, bu kez gündemine Fas asıllı Norveçli oyuncusu Tarık Elyounoussi’yi aldı. İsveç’in AIK Solna takımında forma giyen 31 yaşındaki futbolcu için ilk temas kuruldu ve Allsvenskan ekibine 500 bin euro bonservis teklif edildi.

49 MAÇTA 19 GOLÜ VAR

■ SÖZLEŞMESİ Aralık 2019’da sona erecek olan oyuncuya teknik direktör Ünal Karaman’ın da onay vermesinin ardından görüşmelerin başladığı belirtildi. İsveç ekibinde şu ana kadar 49 maça çıkan Tarık Elyounoussi, 19 kez ağları sarsarken 9 defa da asist yaptı. Norveç Milli Takımı’nda da forma giyen tecrübeli golcü, kariyerinde Hoffenheim, Oliympiakos, Rossenborg ve Heerenveen gibi takımlarda da oynadı