Fırtına’nın borcu azaldı

GÜNEŞ

■TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün borcunun 5 ay içeresinde toplam 300 milyon lira azaldığını ifade etti. Kulübün 45. Divan Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, borcu düşürdükleri müjdesini veren Ağaoğlu, şöyle konuştu: “Haziran ayında borcumuz 1 milyar 240 milyon liraydı. Borç şu an itibarıyla 840 milyon liraya düştü. 300 milyon liralık büyük bir borç yükünden kurtulduk.”

UEFA’DA ÇOK ÇALIŞTIK

■ AĞAOĞLU, kulüp olarak ne olursa olsun zirve mücadelesinden kopmayacaklarını vurgulayarak, “Öyle de devam ediyoruz. Bir takım olumsuzluklardan etkilenmemize rağmen kısa bir sürede toparlanıp mücadelemize devam etmekteyiz. Bizim için en önemli gelişme UEFA'ya katılmak oldu. Bu sadece zorlu 4 ön eleme maçı değil, onun öncesinde masa üzerinde çok önemli mücadele verdik” ifadelerini kullandı.