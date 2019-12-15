15 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 10:12:46
Fırtına Lukoki’yi getiriyor
BULGARİSTAN ekiplerinden Ludogorets’te forma giyen Jordy Lukoki’nin Trabzonspor ile anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü.
GÜNEŞ
■ Bulgar medyasına göre, Karadeniz ekibi, Lukoki’nin transferiyle ilgili görüşmelerini sürdürüyor... Haberde, Lukoki’yi sadece Trabzonspor’un değil, Avrupa’dan birkaç takımın da istediği bilgisini paylaştı... Bordo-Mavililer'in, Ocak ayının ilk haftasına kadar oyuncuyu kente getireceği öğrenildi.
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