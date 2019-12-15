Fırtına Lukoki’yi getiriyor

GÜNEŞ

■ Bulgar medyasına göre, Karadeniz ekibi, Lukoki’nin transferiyle ilgili görüşmelerini sürdürüyor... Haberde, Lukoki’yi sadece Trabzonspor’un değil, Avrupa’dan birkaç takımın da istediği bilgisini paylaştı... Bordo-Mavililer'in, Ocak ayının ilk haftasına kadar oyuncuyu kente getireceği öğrenildi.