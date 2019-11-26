Fırtına’dan dev hamle

GÜNEŞ

■ ANKARAGÜCÜ'NÜ deplasmanda 3-0 yenerek şampiyonluk iddiasını iyice güçlendiren Trabzonspor, bir yandan da ocak ayında takıma yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavili kurmaylar, teknik heyetin isteği doğrultusunda savunmanın soluna, orta sahaya ve kanatlara transfer yapma kararı aldı. İzleme Komitesi'nin tavsiye ettiği isimlerin yanı sıra, takımı yukarıya taşıyacak yıldızlar da gündemde. Listede yer alan isimlerden birinin de Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup olduğu belirtiliyor.

SOSA’NIN PARTNERİYDİ

■ TRABZONSPOR’UN, Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı da iddia edildi. Trabzon yerel medyasında yer alan habere göre, Fırtına, Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Oğuzhan Özyakup'un transferini devre arasında bitirecek. Bordo-Mavili yönetimden önemli bir isim, “Ligin ikinci yarısında bizimle birlikte olacak” diyerek transferi duyurdu. Oğuzhan, halen Trabzonspor’un en etkili ismi olan Jose Sosa ile birlikte Beşiktaş’ın 2015-16 sezonu şampiyonluğunda en önemli etkenlerden biri olmuştu.