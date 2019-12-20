İvanildo Fernandes ve Campi’den beklediği verimi alamayan Trabzonspor’da, Hüseyin Türkmen’in de son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü, rotayı transfere çevirdi.

Bordo-Mavililer, devre arasında maliyeti uygun bir savunmacıyı renklerine bağlamayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fırtına’da gündeme gelen son isim; Roozbeh Cheshmi.

Majid Hosseini’nin eski takım arkadaşı olan 26 yaşındaki stoper, İran’da Esteghlal forması giyiyor. Hosseini ile birlikte İran Milli Takımı’nda da görev yapan 1.92’lik savunmacının 6 aylık sözleşmesi kaldı.