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11 Ağustos 2019 Pazar 18:02:19 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 18:04:09

Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fiorentina GS maçı nereden canlı izlenir?

Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fiorentina GS maçı nereden canlı izlenir? futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sarı kırmızılı takım, bugün deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşamıştı. Maçı izlemek isteyen GS tarafları, Fiorentina Galatasaray maçını hangi kanalın verdiğini, canlı olarak nereden izleyebileceğini merak ediyor. Sporseverlerin merakla beklediği Fiorentina Galatasaray maçı ile ilgili detaylar haberimizde.

Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fiorentina GS maçı nereden canlı izlenir? futbolseverler tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sarı kırmızılı takım, bugün deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyen GS tarafları, Fiorentina Galatasaray maçını hangi kanalın verdiğini, canlı olarak nereden izleyebileceğini merak ediyor. Sporseverlerin merakla beklediği Fiorentina Galatasaray maçı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

FİORENTİNA - GS MAÇI SAAT KAÇTA?

Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. 

FİORENTİNA - GS MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Fiorentina - Galatasaray maçı Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak. Sporseverler karşılaşmayı Spor Smart kanalından canlı olarak takip edebilecek.

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda Panathinaikos ve Bordeaux'yu mağlup eden Galatasaray, Leipzig ile Augsburg'a ise yenildi.

SARI-KIRMIZILILAR FLORANSA'YA ULAŞTI

AA'nın haberine göre, Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya Serie A takımlarından ACF Fiorentina karşılaşması için İtalya'nın Floransa kentine ulaştı. Dün öğle saatlerinde İstanbul'dan Bologna Havalimanı'na hareket eden sarı-kırmızılı ekip, 1 saatlik kara yolculuğu sonunda Floransa'ya vardı.

GALARASARAY KADROSUNDA HANGİ OYUNCULAR VAR?

Afrika Kupası'ndan sonra teknik direktör Fatih Terim'in verdiği iznin bitmesiyle İstanbul 'da antrenmanlara katılan Diagne, Fiorentina ile oynanacak kamp kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.

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