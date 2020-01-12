Filenin Sultanları finalde Almanya ile karşılaşacak
2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Filenin Sultanları, Almanya ile mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya ile karşılaşacak.
Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvanın final mücadelesi saat 19:30'da başlayacak. Karşılaşma teve2'den canlı olarak yayınlanacak.
RÖVANŞ GÜNÜ!
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Almanya ile daha önce grup aşamasında karşılaşan Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-1 kaybetti.
Finalde tekrar Almanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı bu maçı kazanması halinde rövanşı da almış olacak.
(Sporx)
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