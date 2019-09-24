Fikret Orman'ın istifa kararı için yorumlar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın görevi bırakma kararı almasının ardından spor yazarları görüşlerini dile getirdi.

"FİKRET ORMAN'IN SÖZLERİ NET DEĞİL"

Siyah-beyazlı kulüpteki flaş gelişmeyi değerlendiren Cem Dizdar, "Fikret Orman "olağanüstü genel kurula gideceğiz" demedi, bunu görüşeceğiz dedi. Fikret Orman duygusal bir süreçten geçebilir ve basın toplantısındaki ifadeleri de net değildi. Kararını gözden geçirmesini gerektirecek bir şeyler olabilir" dedi.

"FİKRET ORMAN BAŞARILIYDI AMA..."

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Metin Tekin, "Fikret Orman'ın bırakması çok da beklenen bir durum değildi. Fikret Orman, Beşiktaş'ın önemli başkanlarındır, sportif olarak başarılı bir başkanlık dönemi geçirdi. Başkan son iki senede küçük bütçeyle şampiyonluğu kovaladı ve bunu yapabilecek olan Abdullah Avcı'yı getirdi. Çok da beklenen bir gelişme değildi. Yeni bir başkanlık seçimi olmuştu. Ancak kulislerden bu dönemi zor tamamlayacağı da söyleniyordu. Fikret Orman, Beşiktaş'ın önemli başkanlarından biridir. Şampiyonlar Ligi'nde, Süper Lig'de ve kadro değerinde sportif başarı elde etti. Ekonomik olarak iyi bir başkanlığı olmadı. Başkan, küçük bütçeyle şampiyonluğu kovalamaya çalıştı ve Abdullah Avcı'yı takımın başına getirdi. Bence bu seçim doğru bir seçimdi. Bunu yapabilecek hocalardan biriydi Abdullah Avcı. Abdullah Hoca'ya belki süreç gerekebilir ama Fikret Başkan'a bu süreci tribün vermedi. FEDA sezonunda aldı başkanlığı Fikret Orman. Stadı yaptı, şampiyon oldu. Bütçesi çok güçsüz bir Beşiktaş var şu anda. Bunları yeniden kurmak süre alabilir. Umarım Beşiktaş bunu çok dalgalalı anlar yaşamadan atlatır diye düşünüyorum. Büyük bir kulüptür, köklü bir kulüptür" diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLURKEN YAPILAN BÜTÇE..."

Mehmet Demirkol ise "Şimdi önce Şenol Güneş dönemini hatırlamak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar kazanırken, ligde şampiyon olurken yapılan bütçeler şampiyon olamayınca olmuyor. Doğal olarak bir küçülme yapılıyor. 4-5 senede FEDA dönemi oluyor. Her zaman o potanın içinde olmanız lazım Türkiye'de başarıyı devam ettirmek için. Beşiktaş'taki sorunları Quaresma anlatmıştı çok güzel. Fikret Orman, Beşiktaş'ın önemli başkanlarındandır. Şampiyon yaptı, Şampiyonlar Ligi'nde başarı getirdi. Neden sürekli olmadığını sorgulamak lazım" ifadelerini kullandı.

"AVCI DOĞRU TERCİH DEĞİLDİ"

Mehmet Demirkol ayrıca "Beşiktaş en çok bonservis ücreti yapan takım denilebilir. Geçen sezon Pepe, Medel'in maaşının zamanında verilmemesi, Babel'in geçen yıllarda verilmemesi ekonomik başarısızlıktır. Şu an Babel'e bak, Galatasaray'ın en iyi futbolcusu. Dün maçı izlerken hangi takım Abdullah Avcı'nın takımı diye sordum. Şenol Güneş'in oyununu aynı kalitede devam ettirmek istiyorsan ki yönetimin onu yapması lazımdı, Abdullah Avcı doğru tercih değildi. Abdullah Avcı iyi bir teknik direktör, zaman verilirse iyi bir takım kuracağını da düşünüyorum. Ancak Beşiktaş gibi bir takımda 10 hafta boyunca sabretmek zor oluyor" yorumunu yaptı.

(Sporx)