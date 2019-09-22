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22 Eylül 2019 Pazar 11:01:25 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 11:21:40

Fikret Orman'dan futbolculara destek

Takımın yükselişe geçeceğine inanan Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman "14 gün içinde oynayacağımız 4 kritik maçtan da zaferle ayrılabiliriz" diyerek teknik heyet ve futbolculara güven aşıladı.

Abdullah Avcı ile açtığı yeni sayfada henüz istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş'ta stresli günler yaşanıyor. Takımın ligdeki dört maçtan bir galibiyet çıkarabilmesi, Avrupa'daki ilk sınavına da 4-2'lik Slovan Bratislava mağlubiyetiyle başlaması üzerine sezonun geri kalanı için camiada büyük bir endişe hâkim. Sezonun henüz başı olmasına rağmen Abdullah Avcı ile yolların ayrılıp Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesi için yönetime baskı yapılmaya başlandı. Başkan Fikret orman ise takımın üzerinde dolaşan karabulutları dağıtmakta kararlı. Dün akşam Ümraniye'ye giden siyah-beyazlıların patronu, teknik direktör Abdullah Avcı ile durum değerlendirmesi yaparken, futbolcularla da sohbet etti.

Futbolculardan alkış

Avcı ile yaptığı görüşmenin ardından futbolculara kısa bir konuşma yapan Başkan Orman, "Sezona kötü başlamış olabiliriz. Futbolda bu tür sonuçlar normal. Önemli olan zorlukların üstesinden gelebilmektir. Beşiktaş'ta forma giyen her isim özeldir. Sizin takımı ayağa kaldıracağınızdan hiç şüphem yok. Hatta önümüzdeki dört maçın hepsinden de zaferle ayrılacağınıza inanıyorum" diyerek futbolculara ve teknik heyete güven aşıladı.

Futbolcular da Orman'ın bu konuşmasına alkışlarla karşılık verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı da bu sözler üzerine Başkan Orman'a teşekkür ederek, "Yanımızda olmanız çok önemli. Merak etmeyin en kısa sürede herkesin gururla izleyeceği bir takım haline geleceğiz" dedi.

(Türkiye)

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