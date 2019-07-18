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18 Temmuz 2019 Perşembe 11:08:53 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:30:59

Fikret Orman'dan flaş açıklama: Burak Yılmaz futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Futbol Altyapı Organizasyonu İle İlgili İş Birliği kapsamında düzenlenen tanıtım toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'ın futbolu burada bırakmak istediğini açıklayan Fikret Orman, Arda Turan'la ilgili olarak da "Arda Turan önemli bir futbolcu. Hiçbir niyetimiz, isteğimiz olmadı. Bizim ihtiyacımız farklı bölgelerde." dedi.

İmza töreninde ilk olarak söz alan Fikret Orman şu ifadeleri kullandı:

“Güzel bir iş birliği için Fabian Ernst'le birlikteyiz. Kendisi, Beşiktaş'ta çok önemli işler başardı. Fabian, futbolu bıraktıktan sonra altyapıların içinde kaldı. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde Fabian'la birlikte spor okulları açacağız.

Oralardan yetiştirdiğimiz oyuncuları A Takım'a yükseltmek istiyoruz. Mesela, kulübümüzü temsil edecek ahlaklı oyuncular yetiştirmek. Beşiktaş'la böyle bir iş birliği yaptığı için Fabian'a teşekkür ediyorum.

Fabian kendine iyi bakıyor, çok diri. Biraz idman yapsa orta sahaya alırız.

Fabian'ın henüz bize teklif ettiği bir futbolcu yok. Daha yeni başlıyoruz.”

'İleride bir transfer durumu olduğunda öncelik Beşiktaş'ta mı olacak?'

Fikret Orman: Esas olan oyuncuyu bulmak. Benim açımdan önemli olan oyuncunun Beşiktaş ahlakıyla yetişmesi. Oyuncuyu bulduktan sonra kalan kısmı halletmek kolay.

FABIAN ERNST’İN AÇIKLAMALARI

"Beşiktaş'a, bana bu projeyi gerçekleştirme şansı verdikleri için teşekkür ediyorum. Hannover'de bir futbol okulum var. Beşiktaş, Avrupa'da bu konuda yaygın olmadığı için bu projeyi üstlenmek istiyorum. Almanca konuşan ülkelerde, ciddi bir antrenör havuzumuz var.

Bu antrenör havuzuyla birlikte, Beşiktaş kültürüne uygun oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Umuyorum güzel işler başarırız. Tekrar Beşiktaş'a teşekkür ediyorum.

Ben Beşiktaş'tan hiç gitmedim. Kalbim hep buradaydı."

FİKRET ORMAN’IN TRANSFER AÇIKLAMALARI

“Sol stoper ve 1-2 bölgeye daha transfer niyetimiz var ama 'kampa kadar yapalım, taraftarı heyecanlandıralım' gibi bir şey yok. Ağustos sonuna kadar zamanımız var. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Kadroda düşünmediğimiz isimler var. Onlarla yollar ayrılabilir.”

BURAK YILMAZ

“Burak'ın Beşiktaş'a ikinci transferi biraz zor oldu. Burak çok iyi Beşiktaşlı ve futbolu burada bırakmak istiyor. 6 ayda takıma kattıkları ortada. Onu bırakmak istemiyoruz. Lecce'den kimseyle görüşmedim. Gelip kulüp önünde resim çektirmeleri hoş.”

ARDA TURAN

“Arda Turan önemli bir futbolcu. Hiçbir niyetimiz, isteğimiz olmadı. Bizim ihtiyacımız farklı bölgelerde.”

DORUKHAN TOKÖZ

“Dorukhan Toköz tam bir Beşiktaşlı. Ben Beşiktaş'tan ayrılmasını kesinlikle düşünmüyorum. Çok iyi yerlere geleceğinden eminim. Bize teklif geldi mi, geldi. Bizim ve oyuncunun menfaatine bir durum olursa görüşürüz.”

“Oynatmadığımız futbolculara yüksek rakamlar ödedik. Beşiktaş'ın bütçesi artık bunu karşılamıyor. O bölgelerde daha genç, daha az maliyetli futbolcularla devam etmek istiyoruz.

Beşiktaş kaptanlığı, yönetim kurulunun karar vereceği bir şeydir. Bizim 6 senedir kaptanlığımız Tolga yapıyordu. Kendisinin sözleşmesi bitti ve teşekkür ederek ayrıldık. Burak'ın kaptanlığı kaldırabilecek bir kapasitede olduğunu görüyorum.

Adriano takımdan ayrıldı. Sol beke bir hamle yapacağız.”

YAYINCI KURULUŞLA YAŞANAN KRİZ

“BeIN Sports'un kontratın gereklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Onların da Türkiye'de yaptığı yatırımlar var. Bu işin çözüleceğini düşünüyorum.”

ORHAN AK SÖZLERİ

“Bugüne kadar Beşiktaş'ı hiçbir zaman kişiler üzerinden konuşmadım. Hocamız inanılmaz pozitif, işini iyi bilen bir kişi. Hocamızın ekibi var, 8 kişilik bir ekip. İyi bir hava yakaladık. Hep beraber güzel şeylerden bahsedelim, şampiyonluğu çok istiyoruz”

FİKSTÜR ELEŞTİRİSİ

“Fikstürle ilgili, 'Hep Galatasaray deplasmanında ligi bitiriyoruz' demiştim. Bu sene yine böyle oldu. Bir sistemleri var fikstürde. Hayırlı olsun.”

MHK’NIN BÜLENT YILDIRIM VE SERKAN ÇINAR KARARI ÜZERİNE

“Yeni bir MHK başlamışken, onların yapmış olduklarıyla alakalı şimdiden konuşmak doğru olmaz. Görev verilmeyecek 2 hakemden birisi tecrübeli hakemlerden. İnşallah genç hakemlere şans verirler. Herkes gördüğünü çalan, eyyamcılık yapmayan hakemler istiyor.”

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