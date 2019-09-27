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27 Eylül 2019 Cuma 09:15:41 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 09:38:16

Fikret Orman yeniden aday olacak mı? Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi flaş gelişme

Camiadan ve taraftarlardan gelen ısrarlar üzerine istifayı rafa kaldıran siyah-beyazlı kulübün bir numarasının yeniden aday olacağı konuşuluyor.

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı almasının ardından yönetim kurulu dün sabah toplandı.

Toplantıdan olağanüstü seçimli genel kurul kararı çıktı. Seçim 13 Ekim'de olacak. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim'de gerçekleşecek.

Toplantıya girmeden önce kendisini karşılayan taraftarlarla konuşan Fikret Orman "Bize hırsız dediler. Hem de bu kadar emek döktükten sonra. Kanımı verdim ben bu kulübe. Paralar neredeymiş! Hiçbir kulüpte, hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı" diyerek isyan etti. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan yönetim kurulu üyesi Deniz Atalay "Olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldık. 13 Ekim olarak karar kıldık. Bu açıklamadan önce bir deprem yaşadık. Başkan'ımızın salı günü yaptığı toplantıda da bir deprem olmuştu, bunda da bir hayır vardır, böyle değerlendiriyoruz" dedi.

İstifa yok

Bu süreç içinde Fikret Orman'ın aday olup olmayacağıyla ilgili olarak da konuşan Atalay "Başkan'ımız kanuni süreç içinde kendi kararını değerlendirip verecektir. Kendisi görevini bırakmadı, istifa etmedi. Kendisinin yönetim kurulu başkanlığı devam ediyor. Biz zaten böyle bir şeyi yönetim kurulu olarak biz kabul etmezdik. O da bizi kırmadı ve görevinin başında. Zaten gördüğünüz gibi insanlar sabahtan beri geliyorlar ve yoğun bir ilgi var başkana. Bazı şeylerin değerlendirilmesi gerekirdi ve sanırım bu mesajı verdik. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur. Yönetim kurulundan da herhangi bir istifa yok" dedi. Taraftarların tepkilerine de değinen Deniz Atalay "Tepkiler olur ama bu insanların haysiyeti ya da namusu üzerinden olursa kabul edilemez. Başkan da bunun kırgınlığını yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı işine bakıyor

Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi gazetecilerle tek tek selamlaşan Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetimin seçim kararıyla ilgili sorular gelmesi üzerine 'Ben idmana geri dönüyorum' dedi.

(Türkiye)

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