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21 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 08:49:58

Fikret Orman istifayı durdurdu kongreye gitti

23 Eylül’de yöneticiler Serdal Adalı ve Doğan Küçükemre’nin başkan Orman ile görüşüp "Bu böyle yürümüyor, biz istifa edeceğiz" dedikleri öğrenildi. Eski başkanın, "Hayır yapmayın beni zor durumda bırakırsınız" dedikten 1 gün sonra kongre kararı aldığı kaydedildi.

GÜNEŞ

TEPKİLERİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

■ MAYIS ayında yapılan kongrede tüzük gereği son kez başkan seçilen Fikret Orman’ın, 4 ay sonra birden bire kongre kararı almasının ardındaki sır henüz aydınlanamadı. Seçim kararını, “Bana karşı gencecik çocukları örgütlüyorlar. 10 kişi bağırtıyorlar, sosyal medya üstünde yayınlıyorlar. Nereye gitsem bunlarla karşılaşmaya başladım. Demek ki bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Şu anki negatif hava benim üzerimden gidiyor. Yarın olağanüstü toplanacağız ve büyük ihtimalle Beşiktaş’taki sürecimi tamamlıyorum” diyerek açıklamıştı.

ADALI BIRAKMAK İSTEDİ

■ 24 Eylül’de sponsorluk toplantısında yaptığı bu açıklamanın ardından kulüp seçim sürecine girmiş ve Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’a büyük üstünlük kurduğu yarışı kazanarak Siyah-Beyazlılar’ın yeni başkanı olmuştu. Ancak başkan Fikret Orman’ın açıklamasından 1 gün önce kulüpte ilginç gelişmeler yaşanıyordu. Bir seçimde rakibi olan ancak daha sonra yönetime aldığı Serdal Adalı'nın, Orman ile bir araya gelip “Bu böyle yürümüyor, biz (Doğan Küçükemre ile) istifa ediyoruz” dediği öğrenildi.

1 GÜN SONRA ŞOK AÇIKLAMA

■ ADALI’nın bu sözleri üzerine şok olan Fikret Orman’ın, iki yöneticisine “Hayır yapmayın beni çok zor durumda bırakırsınız” diyerek, istifadan caydırdığı kaydedildi. İki yöneticiyi istifa etmekten vazgeçiren eski başkan Fikret Orman, hemen ertesi günü sponsorluk için Vodafone Park’ta gerçekleştirilen basın toplantısında kongre kararını açıklayıp, başkanlığı bırakacağını duyurdu. Orman’ın istifayı engelleyip, bir gün sonra kongre kararı aldığını açıklaması yöneticiler Serdal Adalı ve Doğan Küçükemre’ye büyük bir sürpriz oldu.

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