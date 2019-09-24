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24 Eylül 2019 Salı 12:03:13 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 12:10:24

Fikret Orman istifa etti mi? Fikret Orman istifasını canlı yayında açıkladı!

Fikret Orman istifa etti mi? sorusunun yanıtını Beşiktaşlılar ve sporseverler tarafından merak ediyor. Fikret Orman canlı yayında istifa açıklaması yaptı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta düzenlediği flaş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fikret Orman istifa edeceğini şu şekilde duyurdu; "Demek ki bir kan değişikliği lazım Beşiktaş'a. Çok iyi bir hocamız var. Negatiflik benim üzerinden yürüyor. Ben bu işe Beşiktaş'a hizmet için girdim. Ben yarın olağan üstün Beşiktaş yönetim kurulunu toplayacağım. Tevfik beyle konuşacağım. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. " Fikret Orman'ın istifa açıklamaları haberimiz içerisinde yer alıyor..

Fikret Orman istifa etti mi? sorusunun yanıtını merak ediyor. Fikret Orman canlı yayında istifa açıklaması yaptı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta düzenleflaş bir basın toplantısı düzenliyor. Fikret Orman istifa edeceğini duyurdu. Fikret Orman'ın istifa konuşması şu şekilde:

FİKRET ORMAN AÇIKLAMALARI
Beşiktaş'a başkan olduğum süre boyunca kimseye kaldıraç olmadım. Kimsenin özel desteğiyle bir hareket almadım. Bütün desteğimi Beşiktaş camiasından aldım. Beşiktaş'ın her şeyden evvel moralini toparladığımızı düşünüyorum. FEDA senesiyle başladık. FEDA senesi zor bir seneydi. Kimseye askıntı olmadım, kimseden yardım istemedim. Bütün bunları Beşiktaş'ın dinamiklerini harekete geçirerek yapmaya başladım. Taraftar desteğimiz de yoktu. Stadı 1 sene içersinde tüm izinlerini aldık. Cumhurbaşkanımızdan büyük destek gördük. Stadın inşaat sürecinde hemen hemen hayatım burada geçti. Bütün tuğlalarda, benim alın terim var. Biz çok zor günlerden geldik.

Göçebe gibi oynadık. 2 sene Avrupa'ya gitmedik. Bütün maçlarımızı deplasmanda oynadık. Gelirimiz yoktu. 

Beşiktaş'ın bütün sponsorluklarını, Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük takımı olduğunu anlatarak aldık.. Rakiplerimiz bir araya gelerek bizimle mücadele etmeye başladılar. 

BJK TV'yi müthiş bir yer yaptık; kapattık ama... Beşiktaş büyüklerine hep sahip çıktık. 

Fulya bize öyle tanıtıldı ki öyle paralar gelecek filan deniyordu. Öyle paralar gelmediğini gördük. bırakın gelir getirmeyi masraf çıkarmaya başladı. 22 milyon TL yatırım yaptık oraya. 

Bu süreçleri niçin anlatıyorum... Gerçekten geçen sene Beşiktaş'ta bir iç dinamiklerle uğraşmak zorunda kaldık. Kısır çekişmeler kulüp yönetimini farklı insanlara göndermek, sosyal medyada insanları örgütlemek insanı kıran bir şey. Ben ve arkadaşlarım çalışırken bunlarla muhatap olmak yorucu bir şey. Namusumuzla irdelenmeye başladık. Bu bir tezahürat haline geldi.

 Ben toplantılar yaptım. İstanbul'da, Ankara'da... Birçok toplantılar yaptım. Beşiktaş'a sahip çıkın... Bizim değiştirdiğimiz 3 dönem kuralı var. Devamlı 3 yılım var, 2,5 yılım var diyorum ki, benimle uğraşmayı bırakın, Beşiktaş'a sahip çıkın. Cep telefonlarıma küfür grupları kuruyorlar. 

Çalışanlarımı hedef alıyorlar. Onların şahıslarına, yöneticilerimize, onların ailelerine... Ben Beşiktaşlılar'a faydam olsun diye uğraştım. Kavgam Beşiktaş ile alakalıydı. Ben bunu Beşiktaş menfaatleri, Beşiktaş sevgisi ile yaptım.  

Son seçime gelen kadar aday olayım mı olmayayım mı diye düşünüyordum. Dezanformasyonlar başladı, bankalarla yapılan anlaşmalar ben olmasam yapılmazdı. Şu anda almış olduğumuz okunundan AVM'sine her tarafı, Gerede Tesisleri'ni yapmamız lazımdı. Yeni bir hoca bulmamız, mali kararların alınması gerekiyordu. Bütünlüğü sağlayamadık. Çok mücadele ettik ama Beşiktaş'ta benim mücadele etmemden daha fazla, enerjim yetmiyor... Kırkın ve üzgünüm. Küfürler kıyametler. Soruyorsunuz ben ne kötülük yaptım? Beşiktaş ile alakalı hırslarımın olması normaldir. Beşiktaş'ın mutlsuzluğu üzerine bir şey beklemek doğru gelmedi. Maçlarda bir şey oluyor Fikre gol gol diye bağırıyor. Şehirde insanlarla bir araya geliyorum. İnternet üzerinden gencecik çocukları bağırttırıyorlar. 

Demek ki bir kan değişikliği lazım Beşiktaş'a. Çok iyi bir hocamız var. Negatiflik benim üzerinden yürüyor. Ben bu işe Beşiktaş'a hizmet için girdim. Ben yarın olağan üstün Beşiktaş yönetim kurulunu toplayacağım. Tevfik beyle konuşacağım. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum.  

Beşiktaş'a yeni bir enerji ihtiyacı var. Bütün bunları camia olarak ortadan kaldıramadık. Çok sevdiğim dostlarımın, gazetecilerin, bana iltifat düzenlerin arkamdan neler yaptığını gördüğüm sürece daha büyük kırgınlık yaşadım. Ne yaptıysam Beşiktaş için yaptım. Helali hoş olsun. Elimden geldiğimizde Beşiktaşımıza hizmet ettik. Hiçbir polemik konusuna girmek de istemiyorum. 

Benim Beşiktaş'tan 100 liralık faydam olmadı. Sadece vermeye geldim. Bununla alakalı yapılmış şeylerden hiç mutlu olmadım.  Allah vicdanında, kendi vicdanımda iyi bir şey yaptığım kanaatindeyim. Bunu tarih gösterecektir.

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