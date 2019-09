Fikret Orman Beşiktaş başkanlığından istifa etti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen eleştirilere tek tek yanıt verdi. Orman, konuşmasının sonunda ise artık çok yıprandığını ve görevi bıraktığını açıkladı.

Fikret Orman'ın veda açıklaması şu şekilde:

"YAPTIKLARIMIZIN BİRÇOĞUNU RAKİPLERİMİZ BİZDEN GÖRÜYOR"

"Beşiktaş'ta bizim yönetimizden sonra yaptıklarımızın birçoğu rakiplerimiz tarafından da yapılmaya başlandı. Taraftarlarımızın yaptığı şarkılar bile rakipler tarafından kullanılıyor. Bir işte lider olmak güzeldir. Bu bizim hoşumuza gidiyor."

"HİÇ KİMSEDEN BİR ŞEY İSTEMEDİM"

"Beşiktaş için büyük mücadeleler verdik. Yaklaşık 7,5 sene oldu. Bu süreç içerisinde her dakikamı Beşiktaş ile yaşayarak geçirdim. Zor bir süreçti. Başkan olduğum süreç içerisinde de hiçbir zaman tribünlerle bir yere gelmedim. Hiç kimsenin özel desteğiyle de harekete geçtim. Tüm desteği Beşiktaş camiasından ve taraftarlarından aldım. Göreve geldiğimizde Beşiktaş'ın taraftar oranı %16 civarındaydı. Beşiktaş'ın her şeyden evvel moralini toparladık ve marka değerine inanılmaz katkılar yaptık. Feda senesiyle başladı, o sene çok zordu. Bütün başkanlık dönemimde hiç kimsenin kapısını çalıp bir şey istemedim. Beşiktaş'ın kendi dinamiklerini harekete geçirerek projelerimizi yapmaya çalıştık. Başkanlık dönemimde ne bir kampanya başlattık, ne bir yardım istedik."

"STADIN HER MİLİMETRESİNDE ALIN TERİM VAR"

"Stadımzla ilgili ortada izin yoktu ama bunları topladık. Sayın Cumhurbaşkanımız bize çok destek oldu. Stadın inşaatı boyunca hayatımı burada geçirdim. Bu stadın her milimetresinde benim alın terim var. Çok zor bir süreçti ama hamdolsun stadımızı yaptık. O dönem göçebe gibiydik. Her maçımızı neredeyse deplasmanda oynadık ve hiçbir gelirimiz olmadı. O süreçte de taraftar gruplarından veya başka hiç kimseden destek istemedim. Türkiye'nin her tarafını gezerek Beşiktaşlılara dokundum, sarıldım. Göreve geldiğimizde hiçbir sosyal tesisimiz yoktu, Akatlar'daki tesisleri yaptık."

"KIRGIN VE ÜZGÜNÜM"

"Sosyal medyadan kızlarıma bile küfür edildi. Sürekli iftiralar atıldı. Birçok toplantı yaptık. Hep anlattım Beşiktaş'a sahip çıkın dedim. Ama hedefe beni koydular. Yönetim uyuma, kulübüne sahip çık' tezahüratları dönmeye başladı. Biz Beşiktaş'ı yönetmeye çalışırken pusu kültürü oluşturuldu. Ben de anlamaya başladım, bu iş başka noktaya doğru gidiyordu. Çok mücadele etmeme rağmen camiayı bir bütün haline getiremedim. Çok fazla mücadele ettim ama enerjim buna yetmiyor. Hiç yorgun değilim ama kırgın ve üzgünüm. Maçlara gidiyorum, "Fikret gol gol gol" diye bağırıyorlar. İnternet üzerinden gencecik çocukları örgütlüyorlar."

"BEŞİKTAŞ'IN YENİ BİR ENERJİYE İHTİYAÇ VAR"

"Küfürleri hak etmediğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Hayatım Beşiktaş ile geçti. Beşiktaş için ben kavgalar ettim, bacağımda bıçak izleri var. Bana küfür edenler ortada yokken ben Beşiktaş için savaştım. Beşiktaş'ın sahibi taraftardır, o sahiplerden biri de benim. Beşiktaş'ın yeni bir enerjiye ihtiyacı var. Ben kimseye kötülü yapmadım. Ne yaptıysam Beşiktaş için yaptım."