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27 Eylül 2019 Cuma 11:40:33 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 11:42:04

Fikret Orman aday olursa 6 isimle yollar ayrılacak

Beşiktaş Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Başkan Orman, kongreye kadar görevinin başında. Siyah-beyazlı kulüpte kongre 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek. Fikret Orman, önümüzdeki 10 günlük süreçte aday olup olmayacağı konusundaki kararını verecek.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, salı günü görevini bırakma kararı aldığını açıklamış, bu durumdan haberi olmayan yöneticiler, teknik heyet ve takım büyük bir şok yaşamıştı. Aradan geçen süreçte, siyah-beyazlı idareciler, teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcular ve camianın ileri gelenlerinin telkinleri Orman'ın fikrini değiştirmeye yetmedi.

Son gelişmeler üzerine dün yapılan ve yaklaşık 2 saat süren yönetim kurulu toplantısında ise olağanüstü genel kurul kararı alındı. Başkan ve yöneticiler de kongreye kadar göreve devam edecek.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Adaylığını koyarsa 6 isimle yolları ayıracak

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul tarihi 13 ve 20 Ekim olarak açıklandı. Genelde ilk haftada çoğunluk sağlanamadığı için seçimin 20 Ekim'de yapılma ihtimali yüksek. 24 gün daha başkanlık koltuğunda oturacak olan Fikret Orman, adaylığını koyup koymayacağına önümüzdeki günlerde karar verecek. Orman'ın 'Devam' demesi halinde seçime 10 kişilik yönetimden 6 ismi değiştirerek gireceği öğrenildi. Başkan adayları 10 Ekim Perşembe günü saat 17.00'ye kadar başvurularını yapabilecek.

FİKRET ORMAN'IN O TEKİSİ

Hiçbir kulüp başkanına yapılmayan bana yapıldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün saat 11.00 civarında Vodafone Park'a geldi. Taraftarlar, Orman'ı pankartlarla karşıladı. Siyah-beyazlı futbolseverler, ilgiden dolayı yaklaşık 10 dakika boyunca kulüp binasına giriş yapamayan Orman'a, "Bizi bırakıp, nereye gidiyorsun, bırakma başkan yanınızdayız" diyerek destek verdi. Orman'ın cevabı ise "Bizi hırsızlıkla suçladılar. Hiçbir kulüp başkanına yapılmayan, bana yapıldı" oldu. Öte yandan bir taraftar, Orman'a sarılarak ağladı.

Soldan sağa yönetim kurulu: Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Hüseyin Mican, Umut Güner, Ahmet Kavalcı, Doğan Küçükemre, Hüseyin Yücel (Üstte) Hakan Özköse, Serkan Yazıcıoğlu, Serdal Adalı, Fikret Orman, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu (Altta)

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