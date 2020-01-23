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23 Ocak 2020 Perşembe 20:24:12 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 20:25:12

Fikret Orman: Abdullah Avcı çok kaliteli bir futbol adamı

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, suskunluğunu bozdu ve önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman’ın konuşmasından satır başları:

“İbra konuları gündem olunca, ligde başladı. Tatsız bir süreç oldu. Dün kupa maçının sonlarına doğru bakabildim. Skoru da görünce moralim bozulmasın diye bakmadım.

Beşiktaş hiçbir zaman kupayı önemsemez. Başkan olduğum dönemde Türkiye Kupası’nı çok önemsemezdim. Beşiktaş’ın esas hedefi şampiyonluktur. Havlu atacak dönemde değiliz. Her şey çok çabuk değişir. Beşiktaş en iyisini yapmaya çalışacak.

"Abdullah Avcı kaliteli bir futbol adamı"

7.5 sene Beşiktaş Kulübünde başkanlık yaptım. Şenol Hoca ile 4 sene, Abdullah Hoca ile de çalışmak nasip oldu. Hoca takımın parçası ama tek parçası değil. Her şey den evvel başkan ve yönetimin organizasyonun üzerine gitmesi lazım. Pozitiflik üzerine güven vermeniz lazım. Oyuncular insan, bir araba değil. Bizim oyuncularımızda bu ruhu sağlayacak önemli oyuncularımız var. Hocayı kamuoyunun önünde tartışmak negatife döndürür işi. Abdullah Avcı kaliteli bir futbol adamı. Futbolda güneşli günler yoktur, arada bir yağmurlar gelir, kar yağar. Güneşli günler gelir. Abdullah Avcı’ya sahip çıkmamız lazım. Her seferinde bir hoca değiştirme ile başarı elde edilmez.

Futbolcuların ve hocanın kamuoyunda tartışılması iyi şeyler değil. Şenol hocanın her döneminde ona sahip çıktım. Başkanlık ve yöneticilik sadece para vermekle olmaz. Bu ekip işi. Hiçbir zaman hoca değiştirilmesi taraftarı değilim. 117 senelik bir camia Beşiktaş kulübü."

"Beşiktaş Kulübü’nün oyuncu kadrosu çok iyi"

Takımın sahada aldıkları sonuçlar, takımı değerli ya da değersiz kılar. Sivas’ın buraya gelmesini kimse sene başında tahmin etmezlerdi. Beşiktaş’ta altı maç üst üste kazandı. Biz Fenerbahçe ve Sivasspor’u içeride kazanmış olsaydık.

Beşiktaş Kulübü’nün oyuncu kadrosu çok iyi. Burak, Gökhan, Caner önemli oyuncularımız mevcut. Oğuzhan, Oğuzhan gibi oynamış olsa müthiş bir oyuncu.

Sezon başında negatifle başladık. İkinci maçımız Rize maçı, kaptanımıza laflar, ve yönetim istifa… Negatifle başladık. O negatifle devam edemeyeceğimizi biliyordum. Artık şikayetler homurdanmalar artmaya başlamıştı. Beşiktaş’ın kadrosu iyi. İstikrar ve güç birliği yapılabilir ise bu sene iyi bir sonuçlar bitirebilir. Burada istikrardan gitmek lazım. Her değişiklik yeni umutlarla birlikte ihtiyaçlar ve tekrar bir takım yaratmaya dönecektir. Hem kadromuz hem de teknik kadromuz yeterli, sahip çıkmalıyız.

"Beşiktaş geleneklerinde eskiyi kötülemek yoktur"

İlk önce niyetim basın toplantısı yapmaktı. Ben ise bunun canlı olmasını, insanların youtube kanalından istedikleri zaman izlemelerini istedim. Devletin kanalı TRT’de hep beraber program yapalım istedim.

Herkesin derdi Beşiktaş futbol takımı nasıl olacaktır, transfer yapacak mı’ ilgi budur. Beşiktaş’a aday olanlar geleceğe adaydır.

Camialar içerisinde eskiyi kötülemek yoktur. Beşiktaş geleneklerinde eskiyi kötülemek yoktur. İbra konuşu benim şahsımla alakalı olduğu için bu programı yapma gereği duydum. 36 senelik kongre üyesiyim. 16 senelik divan kurulu üyesiyim.

Camialar içerisinde eskiyi kötülemek yoktur. Beşiktaş geleneklerinde eskiyi kötülemek yoktur.

Ne yazık ki ben bıraktıktan sonra. Yönetim kurulu üyelerinde 6 tanesi benimle çalışan insanlar.

Beşiktaş yönetimine gelen kişiler. Ahmet Nur Çebi ile bir daha muhtemelen bir araya gelmeyiz. Beşiktaş maçı kimsenin davet edeceği bir yer değil. Aramızda kırgınlıklar olur. Bizim aramızda bir gönül bağı var.

"Beşiktaş’a başkan olduğum andan şimdiye kadar her şey temlik yoluyla"

Ben Beşiktaş’a başkan olduğumda Beşiktaş kayyuma gidecek pozisyondaydı. Beşiktaş’a başkan olduğum andan şimdiye kadar her şey temlik yoluyla yapıldı.

Ahmet Nur Çebi, finansmandan sorumluydu. Ben en zor gününde Beşiktaş’a girdim. Stadı yok, ruhu yok takımı yok. Eylül ayında kongre yaptıktan sonra, gelip pankartlar asılmalar, sosyal medya…. 3. şampiyonluğu biz kaybedince. Ahmet bey geri çekilmeye başlamıştı. Ben Serdar Adalı’ya bırakmak istediğimi söyledim.

Seçimi kazandıktan sonra radikal kararlar aldık, Beşiktaş TV’yi kapattım. Amatör sporlarda daralmaya gittik. Beşiktaş’a geldiğimizde 330 milyon dolar borç vardı, her şey temlikliydi. Şampiyon olduğumuzda bile geçmiş sezonların borçlarını ödemek zorunda kaldık.

Negatifliği hep görüyordum. Son Başakşehir maçında söylenenlerin ardından bırakma kararı aldım. Ben geldiğim günden gittiğim güne kadar her gün para aradım. O ekiple iyi işler yaptık. Kulüp tarihinin en önemli şampiyonlar ligi karı bizim dönemimizde oldu. Bu bir aşk işi, motivasyon düştüğü zaman olmuyor.

Eleştirilerin şiddeti fazlasıyla artınca, başkanlığı bırakmak zorunda kaldım. Süreç, bu Eylül’de değil. Bir sene önceki Eyül’de başladı. En iyi ekonomiyi yöneten başkanken ne oldu da paralar neredeye döndü.

Biz oyuncu satmadan transfer yapmadık. Şimdi böyle bir Beşiktaş’ta her şey iyi gidiyorken farklı bir rotaya gitmeye başladı. Bunları ben bunları kamuoyunda konuşmadım. Beşiktaş’ın bir ailesi vardı. Beşiktaş anonim şirketinde Ahmet Nur Çebi yönetici olmak istemedi. Onun için imza yetkisi almamıştır. Bugün de olmamasının ana sebebi vergi borçlarına girmemesi. O dönem itibari ile Beşiktaş yönetim kurulunun anonim şirketi toplantılarına Ahmet bey gidiyor. O dönemde de Beşiktaş hep zarar açıklıyordu. O dönemde de ibra isteseydi.

O süreçte, 7400 liraydı EURO, biz yüzde 30-35 ile faiz ile oyuncular aldık. Yayın gelirlerimiz aşağıya gitti. Bu gizli bir şey değil. Kulüp halka açık bir şey. Gördükleri bir şey var ise mahkemeye gitsinler.

"Beşiktaş son 15 senede hep zarar etti. Anonim şirket zarar ediyor"

Beşiktaş’ta bilgiden en az sahip olan benimdir. Ben icra kurulu toplantılarına girmem. Beşiktaş kendi içerisinde profesyonelce yönetilir. Stokları bir tıkla görebilirsiniz. Bunlar doğru şeyler değil. Beşiktaş’ın gündemi transfer.

Beni bu işim içerisine çekilmemin manası ne? Ben paraya ve transfere direkt girmem. Ben bir tek şey yaparım. Sponsor bulur para bulurum. Kimseden bir lira istemedim.

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