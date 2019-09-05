FIFA, yılın 11'i adaylarını açıkladı

FIFA, 55 oyuncu arasından seçeceği en iyi 11'i, 23 Eylül Pazartesi günü Milano'da yapılacak olan törende belirleyecek.

Aday olan 55 isim şöyle:

KALECİLER

Alisson Becker

David De Gea

Ederson

Jan Oblak

Marc-Andre ter Stegen



DEFANS OYUNCULARI

J. Alba

T. Alexander-Arnold

D. Alves

J. Cancelo

D. Carvajal

G. Chiellini

V. van Dijk

D. Godin

J. Kimmich

K. Koulibaly

A. Laporte

M. de Ligt

G. Pique

S. Ramos

A. Robertson

A. Sandro

T. Silva

R. Varane

Marcelo

K. Walker

ORTA SAHA OYUNCULARI

Sergio Busquets

Casemiro

Kevin De Bruyne

Christian Eriksen

Frenkie de Jong

Eden Hazard

N'Golo Kante

Toni Kroos

Arthur Melo

Luka Modric

Paul Pogba

Ivan Rakitic

Bernardo Silva

Dusan Tadic

Arturo Vidal



FORVET OYUNCULARI

Sergio Aguero

Karim Benzema

Roberto Firmino

Antoine Griezmann

Harry Kane

Robert Lewandowski

Sadio Mane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Neymar

Cristiano Ronaldo

Mohammed Salah

Heung-Min Son

Raheem Sterling

Luis Suarez