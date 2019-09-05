FIFA, yılın 11'i adaylarını açıkladı
FIFA, yılın 11'inin kaleci, defans, orta saha ve forvet adaylarını açıkladı.
FIFA, 55 oyuncu arasından seçeceği en iyi 11'i, 23 Eylül Pazartesi günü Milano'da yapılacak olan törende belirleyecek.
Aday olan 55 isim şöyle:
KALECİLER
Alisson Becker
David De Gea
Ederson
Jan Oblak
Marc-Andre ter Stegen
DEFANS OYUNCULARI
J. Alba
T. Alexander-Arnold
D. Alves
J. Cancelo
D. Carvajal
G. Chiellini
V. van Dijk
D. Godin
J. Kimmich
K. Koulibaly
A. Laporte
M. de Ligt
G. Pique
S. Ramos
A. Robertson
A. Sandro
T. Silva
R. Varane
Marcelo
K. Walker
ORTA SAHA OYUNCULARI
Sergio Busquets
Casemiro
Kevin De Bruyne
Christian Eriksen
Frenkie de Jong
Eden Hazard
N'Golo Kante
Toni Kroos
Arthur Melo
Luka Modric
Paul Pogba
Ivan Rakitic
Bernardo Silva
Dusan Tadic
Arturo Vidal
FORVET OYUNCULARI
Sergio Aguero
Karim Benzema
Roberto Firmino
Antoine Griezmann
Harry Kane
Robert Lewandowski
Sadio Mane
Kylian Mbappe
Lionel Messi
Neymar
Cristiano Ronaldo
Mohammed Salah
Heung-Min Son
Raheem Sterling
Luis Suarez
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