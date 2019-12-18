FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu

  • Bist 100
    110689
  • Dolar
    5,8996
  • Euro
    6,5712
  • Altın
    280,4720
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AÖF ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları hangi tarihte belli olur? AÖF ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları hangi tarihte belli olur?
Aybüke Pusat sessizliğini bozdu! Furkan Andıç ile aşk yaşıyor mu? Aybüke Pusat sessizliğini bozdu! Furkan Andıç ile aşk yaşıyor mu?
Hastalar 'Parkinson Okulu'nda birlikte mücadele ediyor Hastalar 'Parkinson Okulu'nda birlikte mücadele ediyor
'Halının sultanları' Hereke markasına sahip çıkıyor 'Halının sultanları' Hereke markasına sahip çıkıyor
Hakkari'nin jeotermal potansiyeli belirleniyor Hakkari'nin jeotermal potansiyeli belirleniyor
KPSS 2019/2 ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2019/2 sonuç ekranı KPSS 2019/2 ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2019/2 sonuç ekranı
İyi Partili Lütfü Türkkan'a şehit babasından tepki: Ben arkadaş değil şehit babasıyım İyi Partili Lütfü Türkkan'a şehit babasından tepki: Ben arkadaş değil şehit babasıyım
Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 17 arttı Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 17 arttı
Tarihte bilinen ilk Türk halısı Pazırık taştan yapıldı Tarihte bilinen ilk Türk halısı Pazırık taştan yapıldı
Kadro dışı bırakıldı talipleri arttı! G.Saray'a N'Zonzi piyangosu! Kadro dışı bırakıldı talipleri arttı! G.Saray'a N'Zonzi piyangosu!
Otomotiv Üreticileri Derneği Direktörü işinden olacakların sayısını verdi Otomotiv Üreticileri Derneği Direktörü işinden olacakların sayısını verdi
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları
Bir Donald Trump hikayesi: Azil sürecinin gölgesi altında hâlâ 2020'nin favorisi Bir Donald Trump hikayesi: Azil sürecinin gölgesi altında hâlâ 2020'nin favorisi
İskoçya'dan yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor İskoçya'dan yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor
Bunu adı vicdansızlık! Köpeğin işkenceden kurtulmak için ipi ısırdığı anlar yürekleri sızlattı Bunu adı vicdansızlık! Köpeğin işkenceden kurtulmak için ipi ısırdığı anlar yürekleri sızlattı
Denizlispor'da prim dopingi Denizlispor'da prim dopingi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
Bunu adı vicdansızlık! Köpeğin işkenceden kurtulmak için ipi ısırdığı anlar yürekleri sızlattı Bunu adı vicdansızlık! Köpeğin işkenceden kurtulmak için ipi ısırdığı anlar yürekleri sızlattı
Kartal AİHL öğrencilerinden Haluk hocaya anma Kartal AİHL öğrencilerinden Haluk hocaya anma
Buzağı desteği 2019 ödemeleri ne zaman? 18 Aralık buzağı desteklemeleri yattı mı? Buzağı desteği 2019 ödemeleri ne zaman? 18 Aralık buzağı desteklemeleri yattı mı?
FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çiftçimizi enflasyona ezdirmedik Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çiftçimizi enflasyona ezdirmedik
Enerji Bakanı Dönmez'den son dakika açıklaması: Yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız Enerji Bakanı Dönmez'den son dakika açıklaması: Yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız
Malezya'ya gelen Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama Malezya'ya gelen Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Aralık 2019 Çarşamba 11:43:37 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 11:46:04

FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020 yılında FIFA kokartı takacak Türk hakemleri ilan etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hakemler, FIFA kokartını ocak ayında Antalya'da düzenlenecek kış seminerinde takacak.

Bu yıl üst klasmanda FIFA kokartı taşıyan hakemlerden Ümit Öztürk listeden çıkarılırken, yerine Arda Kardeşler dahil edildi.

Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler ise FIFA kokartını korudu.

Kadın hakemlerde ise Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, FIFA kokartı taşımaya devam edecek.

- Devre arası semineri 5-9 Ocak'ta Antalya'da

Üst klasman hakemleri, üst klasman yardımcı hakemleri, üst klasman gözlemcileri ile kadın FIFA hakem ve yardımcı hakemlerinin katılacağı kış semineri, 5-9 Ocak 2020'de Antalya'da yapılacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenecek seminere; MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato, UEFA Gözlemcisi Jorn West Larsen ve UEFA Hakem Fiziksel Gelişim Sorumlusu Werner Helsen katılacak.

Seminer kapsamında 7 Ocak 2020 Salı günü gerçekleştirilecek resmi açılış törenini takiben FIFA Kokart Töreni yapılacak. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak FIFA kokartlı hakemler listesinde; FIFA hakemleri, FIFA yardımcı hakemleri, FIFA kadın hakemleri, FIFA kadın yardımcı hakemleri, FIFA plaj futbolu hakemleri ve FIFA futsal hakemleri yer alıyor.

Seminerde ayrıca üst klasman hakemleri ve yardımcı hakemlerine FIFA Atletik Testi uygulanacak.

- FIFA hakemleri

Yeni yılda FIFA kokartı taşıyacak hakemler şöyle:

FIFA hakemleri: Cüneyt Çakır, Halis Özkahya, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler.

FIFA yardımcı hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu.

FIFA kadın hakemleri: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki.

FIFA kadın yardımcı hakemleri: Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan.

FIFA plaj futbolu hakemleri: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın.

FIFA futsal hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak, Fatma Özlem Tursun.  (AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ