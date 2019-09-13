FIBA Dünya Kupası'nda Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda, yarı final maçında Fransa'yı 80-66 yenen Arjantin finale çıktı.
Karşılaşmaya Campazzo'nun etkili oyunuyla başlayan Arjantin, dış şutlardan bulduğu sayılarla ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Scola'nın skorer oyunuyla üstünlüğü elinde tutan ve iyi savunma yapan Arjantin, ilk yarıyı 39-32 önde kapadı.
Üçüncü çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan Arjantin, Fransa'da De Colo ve Fournier'in etkili oyununa rağmen son periyoda çift haneli farka ulaşarak gitti: 60-48.
Final periyodunda çok fazla top kaybı yapan Fransa karşısında yıldız oyuncusu Scola'nın önderliğinde farkı daha açan Arjantin, rakibini 80-66 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.
Finalde Arjantin ile İspanya, 15 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek. Aynı gün Fransa ile Avustralya bronz madalya maçına çıkacak. (AA)
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