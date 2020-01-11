11 Ocak 2020 Cumartesi 10:22:03 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 10:25:34
Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'u istiyor
Hollanda'nın Alegmeen Dagblad gazetesi, Feyenoord'un hocası Advocaat'ın, Hollanda doğumlu olan Oğuzhan Özyakup'la ilgilendiğini yazdı.
Hollanda'nın Alegmeen Dagblad gazetesi, Feyenoord'un hocası Advocaat'ın, Hollanda doğumlu olan Oğuzhan Özyakup'la ilgilendiğini yazdı. Haberde Feyenoord'un orta sahaya takviye için Oğuzhan konusunda Beşiktaş'la görüşmelere başlayabileceği üzerinde duruldu. Ozi'nin devre arası tatilinde Hollanda'da takım aradığı iddia edilmişti.
(Fotomaç)
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