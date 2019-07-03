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03 Temmuz 2019 15:19 | Çarşamba

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi

ESKİ futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın bulunduğu FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan katılan olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. Sanıklardan Zafer Biryol'un kullandığı telefonda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıp kullanmadığının tespitine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazılan yazıya cevap gelmediğini belirten Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, sanık Bekir İrtegün hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmadan takipsizlik kararları verildiğini tutanağa geçirdi.

MAHKEME BAŞKANI: DİĞER SANIKLARLA ARALARINDA BAĞLANTI VAR

Sanıklar Bekir İrtegün ve Uğur Boral avukatı Fatih Uzun, "Eksikler giderilsin, ancak dosya sürüncemede kalmıştır. Müvekkillerimin diğer sanıklarla bağlantısı yoktur. Dosyalarının ayrılmasını talep ediyorum. Yaptığı meslek gereği de mağdur durumdadır, bu nedenle haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını da talep ediyorum" dedi. Bu sözlere karşı Mahkeme Başkanı Günaydın ise "Diğer sanıklarla nasıl bağlantısı yok? Buna ben bile inanmıyorum. Aralarında bağlantı var. Ama, 'transfer süreciyle ilgili mağdur olmuştur' dersen o ayrı bir şey" diyerek tepki gösterdi. Sanık Ersin Güreler'in avukatı Mehmet Metin Karagöz de müvekkilinin futbol menajeri olduğunu, sıklıkla yurtdışına çıktığından yasağının kaldırılmasını talep etti. Sanık Zafer Biryol'un avukatı ise imaj örnekleri alınan dijital materyallerin iadesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti dosya kapsamı, delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve ayırma talebinin reddine karar verdi. Tespit edilen IMEI numaralarına kayıtlı telefonlara takılan hatların Bylock kullanıp kullanmadığının sorulması için yazılan yazının cevabının beklenmesine ve cevaplar geldikten sonra dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesine de karar verildi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

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