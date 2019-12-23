Ferrari, Charles Leclerc'in sözleşmesini uzattı

Formula 1'in en köklü takımlarından Ferrari'de beklenen oldu.

İtalyan ekibi, Charles Leclerc ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Böylece 22 yaşındaki genç pilot, 2024 yılına kadar kırmızılıların sürücü koltuğunda oturacak.

Yeni sözleşme sonrası açıklamalarda bulunan Leclerc, ''Ferrari'de kaldığım için çok mutluyum. Gelecek sezon tekrar pistlerde yarışmak için sabırsızlanıyorum'' dedi.

Charles Leclerc'in, Ferrari'deki ilk yılı birçok otoriteyi memnun etmişti.

İtalyan takımıyla çıktığı 21 yarışta 7 pole pozisyonu elde eden Monacolu sürücü, 2 kez de damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Leclerc, Belçika'daki zaferiyle Ferrari'de yarış kazanan en genç pilot olma unvanını da elde etmişti.

22 yaşındaki sürücü, 7 pole pozisyonu ve 2 yarış galibiyetinin yanı sıra 4 kez en hızlı tura imza atarken, 10 kez de podyumda yer aldı.