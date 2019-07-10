Fernando Reges Sevilla'da

TM Dijital Haber Merkezi

2 yıl önce Galatasaray’ın Manchester City’den 5,250 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Fernando resmen Sevilla’da.

MENAJER AHMET BULUT TRANSFERE NOKTAYI KOYDU

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Sarı kırmızılı ekipte oynadığı iki sezonda da şampiyonluk sevinci yaşayan Fernando için Sevilla ile anlaşmaya varan Galatasaray’ın bu transferden 4,5 milyon Euro kazanacağı ortaya çıktı. Ahmet Bulut’un iki kulüp arasında mekik dokuduğu öğrenilirken, ünlü menajerin Monchi’yle bugün masaya oturduğu ve anlaşmanın birkaç dakika önce sağlandığı belirtildi. Herhangi bir takas teklifine sıcak bakmayan Endülüs temsilcisinin Fernando’yu bonservisiyle kadrosuna kattığı ifade edilirken, yapılan anlaşmaya göre Banega ve Mesa iddialarının asılsız çıktığı bildirildi.

Galatasaray’dan yıllık yaklaşık 3,5 milyon Euro kazanan Fernando bu sezon 32 maçta görev alırken, 31 yaşındaki orta saha 2 gol 4 asistlik performans ortaya koymuştu.