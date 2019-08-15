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15 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:16:56

Fernando’nun yerine Nzonzi

Brezilyalı Fernando’yu 4.5 milyon euroya Sevilla’ya satan Galatasaray, Roma’nın Fransız yıldızı Steven Nzonzi’yi kiraladı. Falcao konusunda da olumlu gelişmeler yaşanıyor.

GÜNEŞ

■ GÜNLERDİR Falcao’yla yatıp Falcao’yla kalkan G.Saray’da Kolombiyalı golcünün transfer bilmecesi sürerken, müjdeli haber Steven Nzonzi’den geldi. Sarı-Kırmızılılar, AS Roma’nın Fransız ön liberosunu satın alma opsiyonuyla kiraladı. İtalyan basınının “son dakika” olarak geçtiği haberlere göre, salı günü Roma ve Galatasaray arasında son görüşme yapıldı. Görüşmede, 30 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda el sıkışıldı.

KİRALAMA ÜCRETİ YOK

 ■ İTALYA'NIN ünlü muhabiri Di Marzio da Galatasaray'ın Nzonzi transferinde mutlu sona ulaştığını açıkladı. Oyuncunun 4 milyon euro olan yıllık ücretinin 2.5 milyonunu Aslan, kalanını ise Roma kulübü ödeyecek. Nzonzi için kiralama ücreti verilmeyecek. Blackburn, Stoke City ve Sevilla formaları da giyen Fransız yıldız geçen sezon 26.6 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. Roma’nın yeni hocasının kadroda düşünmediği Nzonzi’nin, 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

DAVALA-FALCAO GÖRÜŞTÜ

 ■ FALCAO transferinde ise Monaco’nun inadının kırılması bekleniyor. 33 yaşındaki yıldızla her konuda anlaşma sağlandı. Hatta yardımcı antrenör Ümit Davala da dün Kolombiyalı golcüyü Instagram’dan takibe aldı. İkilinin FaceTime üzerinden görüntülü bir konuşma gerçekleştirdiği öğrenildi. Kadrosuna Sevilla’dan Ben Yedder’i katan Fransız kulübünün Falcao’yu da kadrosunda tutmak istediği ancak oyuncunun G.Saray’a transferinde kolaylık sağlanmasını istediği aktarıldı

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