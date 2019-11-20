Fernando Muslera'nın İsrail'e gitmeme nedeni ortaya çıktı
G.Saray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Arjantin'le İsrail'de oynanacak hazırlık maçında bel ağrıları sebebiyle oynamadı. Ancak bazı iddialara göre Müslüman bir ülkede oynayan Muslera, İsrail'e gitmek istemedi.
İsrail'in Bloomfield Stadı'ndaki hazırlık maçında Uruguay'la Arjantin karşılaştı. İlk gol Uruguay'dan geldi. Cavani, Suarez'in pasında golü buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 2. yarıda Arjantin, Agüero'nun golü ile durumu 1-1 yaptı. Uruguay'ın bu gole cevabı 68. dakikada geldi. Suarez attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. 90+2'de sahneye Messi çıktı. Messi'nin penaltıdan attığı golle skoru 2-2 yaptı. Mücadele bu skorla sona erdi.
G.Saray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera ise bu karşılaşmada forma giymedi. Daha önce yapılan açıklamada tecrübeli file bekçisinin bel ağrıları sebebiyle kadroya alınmadığı belirtilmişti. Ancak bazı iddialara göre; Muslera, İsrail'e bilerek gitmek istemedi. Yıllardır Müslüman bir ülkede forma giyen Uruguaylı kalecinin, zaten bir turnuva maçı olmaması sebebiyle Arjantin'le İsrail'de oynamak istemediği belirtildi. Nando, Türk futbolseverleri kırmak istemedi.
(Akşam)
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