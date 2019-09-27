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27 Eylül 2019 Cuma 09:20:41 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 09:58:58

Fernando Muslera'dan Radamel Falcao'ya videolu terapi!

İlk derbisine çıkacak olan Falcao adeta hırs küpü... Antrenmanlara herkesten erken gelip 1 saat ekstra şut idmanı yapan Kolombiyalı yıldız salonda da özel bir program uyguluyor.

Türkiye'deki ilk derbi heyecanını  yaşayacak olan Radamel Falcao adeta hırs küpü... Kolombiyalı yıldız, antrenmanlara takım arkadaşlarından önce gelirken, her idmanın ardından ekstra şut çalışması yapıyor.

TAKIMA YETİŞMEYE ÇALIŞIYOR!

Fiziki olarak takımın gerisinde olan Falcao bir yandan da salonda kendisi için fizyoterapist tarafından hazırlanan özel programı uyguluyor.

MUSLERA'DAN VİDEO TERAPİ!

Takımın Fenerbahçe derbileri konusunda en tecrübeli isimlerinden biri olan Fernando Muslera'nın da geçmiş maçlarla ilgili videoları Kolombiyalı forvete izlettirdiği öğrenildi. Falcao dev maçta hem teknik heyetin hem de taraftarların en büyük kozu durumunda.

(Takvim)

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