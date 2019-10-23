Fernando Muslera kaybın sebebini açıkladı

Galatasaray konuk ettiği Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 şansını zora soktu. TT Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından konuşan Fernando Muslera, takımın performansını yorumladı.

"Şampiyonlar Ligi'nde kazanmanın kuralı çok basit: Pozisyonu bulduğunuzda gol yapacaksınız ve hata yapmayacaksınız. Hatalarınız cezalandırılıyor. Yaptığımız bir hata... Kötü de oynamadık. Önümüzde maçlar var, şansımız devam ediyor. Ama bbu konulara dikkat etmeliyiz. 4 net pozisyonumuz var. Onları atmanız gerekiyor. Thibaut Courtois'yı da tebrik etmek lazım. Bu seviyede atamazsanız, sonuç gelmez. Büyük takımsınız, beklentiler büyük ve dakikalar azaldıkça oyun uzun topa dönüyor. İş buraya gelmeden golü bulmanız gerekiyor."

Öte yandan Real Madrid karşısında 12 kurtarış yapan Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.