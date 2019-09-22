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22 Eylül 2019 Pazar 15:34:49 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 15:36:16

Fernando Galatasaray'dan neden ayrıldığını açıkladı

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges, El Pais'e konuştu.

Galatasaray'dan 4.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges, İspanya'nın ünlü gazetelerinden El Pais'e konuştu.

El Pais'ten Rafael Pineda'ya konuşan Fernando, "Premier Lig'de oynadım ve La Liga'da da oynamayı istiyordum. Bu yaz Monchi aradığında hiç düşünmedim bile. Sevilla'ya daha düşük bir maaş karşılığı geldim. Türkiye'den daha farklı bir şey olsun istiyordum. Sonuçta Sevilla, Sevilla'dır." ifadelerini kullandı.

"REAL MADRID MAÇI İLK SINAV"

Monchi ise Fernando ile ilgili olarak, "Fernando çok normal, basit ve anlaşılır biridir. Tıpkı yakın akrabanız gibidir. Onu çok uzun süredir transfer etmek istiyordum ancak bu yaz olabildi." açıklamasını yaptı.

Fernando, "Sevilla'da kadromuz çok iyi. Hızlı oyunculardan kuruluyuz ama fizikliyiz de. Real Madrid'e karşı oynayacağımız bu maç, ilk ciddi sınavımız olacak. Her şeyimizi sahaya koyacağız. Herkes şüphe edebilir ama Real Madrid, her zaman çok kalitelidir." diyerek sözlerini sürdürdü.

"BUSQUETS, CASEMIRO VE FERNANDINHO"

Kendisi gibi Brezilyalı olan Real Madrid'n yıldızı Casemiro ile ilgili gelen soruya ise Fernando, "O çok önemli bir futbolcu. Real Madrid'in en kritik oyuncularından biri. Real Madrid, üç sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandıysa Casemiro en büyük mimarlarından biridir. Harika bir oyuncu. Onu Porto'da da takip ediyordum. Casemiro, şu an dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncularından biri. Cristano, Benzema, Neymar veya Iniesta gibi oyuncuların başarılarının arkasında her zaman Casemiro gibi biri vardır." dedi.

En iyi defansif orta saha oyuncuları sorulan Fernando, "Benim için en iyisi Sergio Busquets'tir. Sonra Casemiro ve üçüncü olarka Fernandinho gelir." yanıtını verdi.

"GUARDIOLA'NIN ZAFERLERİNİN ARKASINDA..."

Pep Guardiola ile ilgili fikri sorulan Fernando, "Ne zaman senle konuşsa dinlersin. Futbol tarihine geçmiş bir teknik adam. Çok tutkulu, çok içten ve çok disiplinli. Zaferlerinin arkasında bu var. Kendini adaması çok önemli ve bu işten zevk alıyor. 24 saat futbol düşünüyor. Taktiksel izah ve konuşmaları kusursuzdur." ifadelerini kullandı.

Nasıl defansif orta saha oyuncusu olduğuna dair gelen soruyu Fernando, "Brezilya U20 Milli Takımı'nda Nelson Rodrigues teknik direktörü. Bir gün beni bu rolde oynattı. Sonra Porto'da Jesualdo Ferreira vardı. Beni bu rolde görüp beğenmiş ve transfer etti. Ardından, bu pozisyonu çok sevdim. Topları kapıyordum, takımı dengeliyordum. Çok keyifli." sözleriyle yanıtladı.

"OYNADIĞIM EN İYİ RAKİP INIESTA"

En zorlandığı orta saha oyuncusu sorulan Fernando, "Iniesta! Ona karşı oynamak bir kabustu. Topu asla kaybetmiyor. Ayağından almanın yolu yok. Kör noktasından geliyordum ve bir anda sırtını bana dönüyordu. O an çok zayıf ve dalgın olduğunu, kaptıracağını düşünüyorsunuz, topu bir anda ayağından çıkarıyor. Oynadığım en iyi futbolcu oydu. Neymar'a karşı oynadığım maçta da çok sorun yaşadım." cevabını verdi.

(Sporx)

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