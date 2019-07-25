Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek istiyor

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni bir takımla anlaşamayan Manuel Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa'dan yeni açıklamalar geldi.

Rus basınına konuşan Barbosa, ''Lokomotiv Moskova, hala sözleşme için gereken kaynağı bulamadı. Zor bir süreç yaşıyoruz ama yakın zamanda artık bir karar vermek zorundayız. Manuel, kişisel antrenmanlarına devam ediyor ve çok sıkı çalışıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek istiyor.'' sözlerini kullandı.

LOKOMOTIV, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK

Lokomotiv Moskova, geçen sezon Rusya Ligi'ni 2. sırada bitirmiş ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanmıştı.

5 sezon boyunca Rus ekibinin formasını giyen Fernandes, geçen sezon Lokomotiv formasıyla 20 lig maçına çıkarken 4 gol ve 5 asist üretmişti. (Sporx)