Ferdi ve Jailson gidici

GÜNEŞ

■ İki oyuncu da yeteri kadar süre alamadıkları gerekçesiyle takımdan ayrılmak istiyor. Ferdi’nin menajerine ‘kulüp bul’ dediği ve devre arasında başka takıma gitmek istediği belirtildi. Genç oyuncu, sezon başında da F.Bahçe’den ayrılmak istemişti. Ersun Yanal tarafından zaman zaman stoperde oynatılan ancak son haftalarda 11’e giremeyen Jailson'un da menajerine talimat verdiği iddia edildi.