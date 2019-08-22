Ferdi, şans verilmesi halinde Eljif Elmas'ın rekorunu kırabilir

Gazişehir maçında Fenerbahçe'nin 5'nci golünü atan Ferdi Kadıoğlu, 2007-08 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol atan en genç üçüncü oyuncu olmayı başardı.

16 MİLYON EURO'YA NAPOLİ'YE

18 yıl 11 ay 23 günde gol atan Elif Elmas 16 milyon Euro'ya Napoli'ye gitti. 19 yıl 2 ay 11 günlükken gol atan Salih Uçan, 4 milyon Euro kiralama ve 13.5 milyon Euro opsiyonla Roma'ya kiralandı.

FERDİ REKORU GELİŞTİREBİLİR

19 yıl 10 ay 12 günlükken gol atan Ferdi'den de Fenerbahçe'nin büyük paralar kazanacağı konuşulmaya şimdiden başlandı. Ferdi'nin şans verilmesi halinde Eljif Elmas'ın rekorunu kıracağı iddia ediliyor. (Takvim)