Ferdi Kadıoğlu, Yanal'ın gözüne girdi
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi ve Ersun Yanal'ın gözüne girdi.
Fenerbahçe taraftarının sahada görmeyi istediği Ferdi Kadıoğlu, kupada bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi ve kadro rotasyonuna tekrar dahil oldu. Ligde beş, kupada bir maçta forma giyen 20 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, her iki kulvarda da birer gol ve asist yaparak teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girdi. Tecrübeli hoca Yanal, kalan maçlarda Ferdi Kadıoğlu'na daha çok forma vereceği, Alper Potuk'un ise üzerini çizdiği öğrenildi.
Emre ve Serdar sınırda
Gençlerbirliği karşısında sarı kart cezalısı Nabil Dirar'dan mahrum olan Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile Emre Belözoğlu da sınırda. Bu maçın ardından deplasmanda Sivas'a misafir olacaklarını hatırlatan teknik direktör Ersun Yanal, bu oyunculara 'Dikkatli olun" ikazında bulundu. (Türkiye)
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