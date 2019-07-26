Yeni sezon öncesinde hazırlık maçlarında da görev alamaması üzerine sosyal medya hesabındaki Fenerbahçe ile ilgili fotoğraflarını kaldıran genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu gündeme damgasını vurdu. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezondan bu yana bir türlü forma şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu, yeni sezon öncesinde hazırlık maçlarında da görev alamadı. Futbolseverler arama motorlarında "Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu nereli, kaç yaşında?" sorularının yanıtını aradı. Ferdi Kadıoğlu ile ilgili gelişmeleri sizler için araştırdık. Genç futbolcunun tepkili ve aynı zamanda üzgün olduğu görüldü.

Fenerbahçe taraftarları Ferdi Kadıoğlu'nun son paylaşımına destek mesajları yazdı. Takipçileri Ferdi Kadıoğlu'na "Ferdi seni seviyoruz." "Sakın pes etme" "Göster kendini" mesajları ile destek verdi.

Şimdi Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ SEMPATİSİ

Genç yıldız Ferdi Kadıoğlu’nun babası Feyzullah Kadıoğlu, Beşiktaş ile ilgili şu şekilde konuşmuştu.

Baba Kadıoğlu, “Biz Trabzonlu’yuz. Bundan dolayı Trabzonspor’a sempatimiz var. Ancak Şenol Güneş de Trabzon’un efsanesi. Onun Beşiktaş’ta yaşadığı başarıyla gurur duyuyoruz. Genç futbolculara verdiği değer ve gelişimlerine yaptığı katkı da ortada. Tabii ki oğlumun Şenol Güneş’le çalışmasını çok isterim” ifadelerini kullandı. Siyah-Beyazlılar’ın büyük bir camia olduğunu söyleyen Kadıoğlu, “Taraftarları muhteşem. Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi’nde oynayacaklar. Beşiktaş gibi bir takıma nasıl hayır diyebilirsiniz” dedi.

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR, NERELİDİR?

7 Ekim 1999 tarihinde Arnhem’da doğan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda’nın çeşitli altyapı takımlarında forma giydikten sonra ESA Rijkerswoerd’dan NEC Nijmegen’in genç takımına geldi. 2016 yılında A Takıma yükselme başarısı gösteren Ferdi’nin mevkisi orta saha. Sağ ayağını etkili kullanan Ferdi’nin Hollanda ekibiyle 2021 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Bugüne kadar Hollanda U16, U17, U18 ve U19 Milli takım formalarınıda toplam 29 kez giyen Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 7 gol atmıştır. Geçtiğimiz sezon Nijmegen ile Hollanda 2’nci Ligi’nde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 39 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti.