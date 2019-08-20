20 Ağustos 2019 Salı 21:26:00 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 21:27:41
Ferdi Kadıoğlu, golünü attı Avrupa’da yankılandı
Cocu döneminde kadroya katılan, ancak geçen sezon fazla şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal’la birlikte formayı daha çok sırtına geçirmeye başladı.
Güneş
Moses’ın yerine Gazişehir Gaziantep maçında oyuna giren ve 88. dakikada takımının 5. golünü atan 19 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde gösterdiği performans Avrupa’da da yankı uyandırdı. Hollanda basını Ferdi’nin Ersun Yanal’la birlikte kendine geldiğine vurgu yaptı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT