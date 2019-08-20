Ferdi Kadıoğlu, golünü attı Avrupa’da yankılandı

Güneş

Moses’ın yerine Gazişehir Gaziantep maçında oyuna giren ve 88. dakikada takımının 5. golünü atan 19 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde gösterdiği performans Avrupa’da da yankı uyandırdı. Hollanda basını Ferdi’nin Ersun Yanal’la birlikte kendine geldiğine vurgu yaptı.